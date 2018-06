Fim de semana musical no Rio de Janeiro: mais celebração dos 450 anos

O fim de semana de 20 e 22 de março continua a comemorar os 450 anos do Rio de Janeiro. Desta vez, o tema será “Minha Alma Canta”, com shows que vão do clássico à música negra. O calendário festivo vai até o fevereiro de 2016. Veja a programação musical de sexta a domingo, com repertórios voltados para o Rio de Janeiro. Mais informações sobre o aniversário da cidade no site www.rio450anos.com.br

SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO

Orquestra Petrobrás Sinfônica (OPES)

Apresenta a série Djanira I

Com o regente Carlos Prazeres e o barítono Paulo Szot

Theatro Municipal, às 20h

Praça Floriano, s/n, Cinelândia, Centro

Ingressos de R$ 20 (galeria) a R$ 576 (frisas e camarotes)

Projeto Música no Museu

Programa: Mozart, Scriabin, Bartok

Sonia Gonzalez (piano)

Centro Cultural da Justiça Federal, às 15h

Av. Rio Branco, 241 – Centro

Entrada franca

Festival Back2Black

Debates a partir das 19h e shows a partir das 21h.

Cidade das Artes

Av. das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Informações no site www.back2blackfestival.com.br

Ingressos de R$ 75 a R$ 200

Zaz

Cantora francesa faz show em homenagem ao Rio

Circo Voador, às 23h

Rua dos Arcos, s/n – Lapa

Ingressos a R$ 160

SÁBADO, 21 DE MARÇO

Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB)

Concerto dedicado a músicas emblemáticas da cidade, como Cidade Maravilhosa, Garota de Ipanema e Samba do Avião

Com o regente Lee Mills e a soprano Edna D’Oliveira

Cidade das Artes, às 16h

Av. das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Ainda há ingressos disponíveis para plateia – R$ 100 e R$ 50 (meia entrada)

Monobloco

O bloco carnavalesco se apresenta em frente ao Museu de Arte do Rio (MAR), às 18h

Praça Mauá, 5 – Centro

Show vai comemorar os 450 anos do Rio e os dois anos do museu

Entrada franca. Ingressos distribuídos para público que visitar as exposições até sexta-feira, dia 20, das 10h às 17h.

Projeto Música no Museu

Encontro com Chiquinha Gonzaga

Neti Szpilman (voz) e Maria Luiza Lindberg (piano)

Clube Hebraica, às 17h

Rua das Laranjeiras , 346 – Laranjeiras

Entrada franca

Festival Back2Black

Debates a partir das 18h e shows a partir das 19h30

No Palco Rio, às 23h30, homenagem aos compositores negros cariocas terá, entre outros, Alcione, Mart’nália e Fernanda Abreu e a fadista portuguesa Raquel Tavares

Cidade das Artes

Av. das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Informações no site www.back2blackfestival.com.br

Ingressos de R$ 75 a R$ 200

DOMINGO, 22 DE MARÇO

Projeto Música no Museu

Programa: Mozart, Scriabin e Bartok

Sonia Gonzalez (piano)

Museu de Arte Moderna, às 11h30

Av. Infante Dom Henrique, 85- Flamengo.

Entrada franca