Fluminense espera apoio da CBF sobre polêmica do Maracanã

A polêmica sobre o posicionamento das torcidas de Fluminense e Vasco no Maracanã promete atingir o Campeonato Brasileiro. O presidente do Tricolor, Peter Siemsen, acredita que a CBF vai garantir que seus torcedores assistam aos jogos nas cadeiras localizadas do lado direito da tribuna de imprensa em todos as rodadas do Brasileiro. Inclusive nas partidas contra o Vasco, que também reclama o direito sobre o espaço.

Clubes se enfrentam no Maracanã pela 14.ª rodada (Foto: Bruno Haddad/Divulgação)

Apoiado pela Federação de Futebol do Rio (Ferj), o Vasco ganhou a queda de braço no campeonato estadual. Depois da falta de consenso entre os clubes, a Ferj determinou que o clássico – de mando do Fluminense – realizado em 22 de fevereiro, ocorresse no Engenhão.

“Com a CBF não vai ter isso”, afirmou o presidente do Fluminense, Peter Siemsen, nesta segunda-feira, após o conselho técnico da confederação. O dirigente espera que no Brasileiro o duelo com o Vasco possa ocorrer no Maracanã e que a torcida tricolor possa se posicionar de acordo com o que está no contrato firmado com a concessionária do estádio.

Situação rechaçada pelo presidente do Vasco, Eurico Miranda. “Pode ser CBF, FIFA ou a Federação de Marte. O Vasco não joga no Maracanã se não for na posição histórica. É simples.”

O Fluminense vai ter o mando de campo do clássico no primeiro turno do Brasileirão, válido pela 14.ª rodada, marcada para os dias 18 e 19 de julho. A CBF, contudo, ainda não definiu o local de realização do jogo.

ENTENDA. Esse impasse começou antes do campeonato estadual. Eurico Miranda, ao voltar à presidência vascaína, no fim do ano passado, exigiu que a torcida cruzmaltina retornasse a se posicionar à direita da tribuna, condição histórica, conquistada quando seu time venceu o primeiro Carioca após a construção do estádio.

Depois da reforma pela qual o Maracanã passou para receber a Copa do Mundo, o Fluminense definiu em contrato com a nova concessionária do estádio o posicionamento de sua torcida à direita da tribuna. E, desde então, ocorreu dessa forma – até este ano.