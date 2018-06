Guia reúne roteiros em cidades situadas a até 3 horas de viagem do Rio

A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro está lançando um guia turístico de 98 páginas que sugere roteiros em municípios situados a até três horas de distância, de carro, da capital fluminense.

O Guia Rio+3, que será distribuído gratuitamente na rede hoteleira, em bares, restaurantes, postos de informação e nos principais pontos turísticos do Rio, sugere roteiros históricos, gastronômicos e ecológicos, além de apresentar um calendário das principais festas populares das regiões da Costa Verde, Agulhas Negras, Costa do Sol, Serra Verde Imperial e Vale do Café.

O guia é dividido em seis roteiros: “Ilhas deslumbrantes e conjuntos arquitetônicos seculares”, “Ecoturismo, tradições europeias e alta gastronomia”, “Uma viagem no tempo com aroma de café e clima de montanha”, “Turismo na serra e o legado histórico do Brasil Imperial”, “Fortalezas seculares, caminhos culturais e reserva ambiental” e “Praias e sol, lagoas e restingas, moda e gastronomia em lindas cidades”.

“O interior fluminense é um oásis turístico ainda pouco conhecido por algumas pessoas. Nosso trabalho está voltado a dar visibilidade a essas regiões, que oferecem uma enorme riqueza e variedade cultural, gastronômica, climática e histórica. Em até três horas do Rio podemos conhecer praias deslumbrantes na Costa do Sul e na Costa Verde, apreciar o valor histórico da Serra Verde Imperial, as imponentes fazendas do Vale do Café, além de múltiplas programações de ecoturismo nas cidades de Agulhas Negras”, afirmou o secretário estadual de Turismo, Nilo Sergio Felix.