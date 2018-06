Igreja de Botafogo tem show com clássicos tocados no cavaquinho

Considerado herdeiro informal do músico Waldir Azevedo (1923-1980), Ronaldinho do Cavaquinho faz show às 20 horas deste domingo (26) na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Botafogo, na zona sul do Rio.

Na turnê “Choro Itinerante In Concert”, ele homenageia mestres da música brasileira e também interpreta clássicos como “Ave Maria”, de Gounod, “Carinhoso”, de Pixinguinha, e “Noturno”, de Chopin, sempre em ritmo de choro. As apresentações mesclam melodia e um roteiro da história da música instrumental no Brasil desde o final do século XIX.

Além de Ronaldo, no cavaco, apresentam-se Patrick Angello (violão de sete cordas), Tomaz Retz (flauta) e João Rafael (percussão).

Compositor e autodidata, Ronaldinho já tocou ao lado dos bandolinistas Déo Rian e Joel Nascimento, do sanfoneiro Zé Calixto, da saxofonista Daniela Spielmann, do multi-instrumentista Dirceu Leite e de Marcelo Gonçalves, que toca violão de sete cordas no Trio Madeira Brasil.

Depois da apresentação deste domingo, a turnê segue para outras igrejas do Rio. Confira a seguir a programação:

26 de julho, 20h – RIO DE JANEIRO, Botafogo

Igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus

Avenida Lauro Sodré, 83, Botafogo, ao lado do shopping Rio Sul

2 de agosto, 19h – RIO DE JANEIRO, Bonsucesso

Paróquia São Tomé Apóstolo

Rua Nova York, 348, próximo à Pça. das Nações Unidas – Bonsucesso

9 de agosto, 20h30 – PARACAMBI

Paróquia de São Pedro e São Paulo

Rua Dominique Leve, 35, centro – Paracambi

16 de agosto, 20h30h – MESQUITA

Paróquia de Nossa Senhora de Fátima

Avenida Marechal Castelo Branco, 322, bairro Edson Passos – Mesquita.

22 de agosto, 18h30 – RIO DE JANEIRO, Méier

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Rua Carolina, 143, Méier

23 de agosto, 9h30 – QUATIS

Paróquia de Nossa Senhora do Rosário

Praça Getúlio Vargas, 150, centro – Quatis

30 de agosto, 19h30 – RIO DE JANEIRO, Cachambi

Igreja Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Rua Ferreira de Andrade, 103, Cachambi

6 de setembro, 18h30 – PINHEIRAL

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição

Rua José Breves 32, centro – Pinheiral

13 de setembro, 18h – NILÓPOLIS

Paróquia de São Sebastião de Nilópolis

Avenida Getúlio Vargas 555, bairro de Olinda – Nilópolis

20 de setembro, 19h – SAPUCAIA

Paróquia de Santo Antônio

Praça Barão de Ayuruóca, 80, Centro – Sapucaia

27 de setembro, 20h – RIO DAS FLORES

Paróquia de Santa Tereza D’ Ávila

Praça Manoel Duarte, 3, Centro – Rio das Flores