Jardim Botânico do Rio completa 207 anos com programação especial

Por Danielle Villela

Famoso pelas imponentes palmeiras-imperiais e um dos principais pontos turísticos da cidade, o Jardim Botânico do Rio completa 207 anos neste sábado, 13, com uma programação especial. A agenda inclui um coro de parabéns, com direito a bolo de aniversário, puxado por dois atores caracterizados como o rei D. João VI, fundador do Jardim Botânico, e Carlota Joaquina, sua mulher.

O casal imperial guiará passeios pelos pontos históricos mais importantes do Jardim Botânico, entre eles as ruínas da antiga Fábrica de Pólvora e o Sítio Arqueológico Casa dos Pilões. Em 1808, o então príncipe regente português D. João fundou o Jardim Botânico com o objetivo de instalar no local a fábrica de pólvora e um jardim para aclimatação de espécies vegetais originárias de outras partes do mundo.

Atualmente, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico abriga uma coleção viva de cerca de 12 mil exemplares representativas da flora de ecossistemas brasileiros e de outros países em uma área total de aproximadamente 144 hectares. Além das cerca de 2,7 mil espécies cultivadas nos canteiros e estufas, o Jardim conta com área remanescente de Mata Atlântica.

Neste sábado, haverá visitas guiadas por pesquisadores pelos canteiros com exemplares das famílias Araceae e Heliconiaceae, plantas tropicais nativas da América do Sul, entre as mais cultivadas no Brasil pela atratividade de suas flores. O passeio tem vagas limitadas para até 20 pessoas em cada roteiro.

Haverá também visita guiada ao Solar da Imperatriz, edificação associada ao primeiro engenho de açúcar na então Capitania do Rio de Janeiro, onde hoje funciona a Escola Nacional de Botânica Tropical. No passeio, os visitantes ouvirão curiosidades sobre a história da construção colonial.

Novos espaços – O aniversário será marcado pela abertura e ampliação de espaços do Jardim Botânico. A partir das 10h deste sábado, o Cactário será reaberto com novos canteiros e o dobro da área anterior, com cactos e plantas diversas de diferentes regiões e países, algumas ameaçadas de extinção.

Às 11h, será aberto ao público o Ateliê de Restauração do Mestre Valentim, onde estão sendo restauradas as esculturas de Eco, Narciso e duas Aves Pernaltas, primeiras obras de arte fundidas no Brasil.

Por fim, a agenda conta com o lançamento do DVD Montanhas da Amazônia, documentário registrado por uma equipe de pesquisadores do Jardim Botânico e dirigido por Ricardo Azoury.

>> PROGRAMAÇÃO:

Trilha Histórica

Dias 13 e 14 de junho. Saídas às 9h, às 15h e às 16h.

Inscrições no Centro de Visitantes

Reabertura do Cactário

Dia 13, às 10h

Abertura do Ateliê de Restauração do Mestre Valentim

Dia 13, às 11h

Parabéns para o Jardim

Dia 13, às 12h30, no Parque Infantil

Visita guiada ao Solar da Imperatriz

Dia 13, das 14h às 16h

Inscrições no Centro de Visitantes

Visitas guiadas por pesquisadores

Dia 13, às 14h

Inscrições no Centro de Visitantes

Lançamento do DVD Montanhas da Amazônia

Dia 13, às 17h, no Museu do Meio Ambiente

Serviço:

Rua Jardim Botânico, 1008, Rio de Janeiro

Ingressos a R$ 9,00. Gratuidade para crianças até 7 anos e adultos maiores de 60 (moradores de países do Mercosul).