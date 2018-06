José Aldo lança escola de luta para 600 alunos em favela do Rio

Campeão do peso pena (até 66 kg) e número 1 do ranking peso por peso do UFC, o lutador José Aldo inaugurou no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio, na última sexta-feira (29), a Escola de Lutas José Aldo. O projeto, em parceria com a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, pode atender até 600 alunos de 8 a 16 anos e vai oferecer quatro modalidades de artes marciais: jiu-jítsu, judô, boxe e luta olímpica.

As aulas são oferecidas na Associação de Moradores do Conjunto Esperança. A escola será dirigida por André Pederneiras, técnico que revelou José Aldo, e coordenada por Daniel Piratiev Alvarez, treinador de luta olímpica da Seleção Brasileira. As aulas serão diárias, das 8h às 17h, e todo o material esportivo será gratuito.

“Sei que vamos descobrir grandes atletas e, com certeza, formaremos muitos cidadãos”, afirma José Aldo, que nasceu em Manaus mas iniciou a carreira no Rio. Ele morou na academia onde treinava, em uma comunidade carioca.

Em 11 de julho, na cidade norte-americada de Las Vegas, o lutador vai defender seu cinturão no UFC pela oitava vez em quatro anos.

Morador do Conjunto Esperança, Rubens de Carvalho, de 16 anos, já pratica jiu-jítsu e será um dos alunos da nova academia. “Vou fazer aulas aqui com os grandes mestres. Para quem mora em comunidade, não vemos tantas oportunidades assim. Por isso, é muito bacana ter este projeto”, diz.

Fã de José Aldo, Ana Carolina Rodrigues, de 14 anos, estava ansiosa para ver o ídolo de perto. Ela também vai praticar jiu-jítsu. “Estou animada para começar as aulas”, afirmou.