Maior bolo de aniversário da história do Rio terá 450 metros

O bolo dos 450 anos do Rio será o maior que a cidade já teve. Com 450 metros de extensão em formato de U e oito toneladas, ele vem sendo preparado na confeitaria Manon, no centro do Rio, desde as 14h desta quinta-feira (26). No total, estima-se que o quitute tome 40 horas de trabalho de 11 cozinheiros e 18 ajudantes de cozinha, coordenados pelo chef confeiteiro Adelmo de Oliveira. A partir das 15h deste sábado, o bolo será montado para o tradicional “parabéns” da Rua da Carioca, em 300 mesas localizadas entre o Cine Íris e a Rua Uruguaiana.

A receita impressiona: serão gastos 2,5 toneladas de farinha, 1,5 tonelada de margarina, 2,1 toneladas de açúcar, 30 mil ovos, mil litros de leite, mil litros de chantilly e 50 quilos de fermento. A base vai ser recheada com doce de leite e confeitado com chantilly. Ao todo, a massa equivale a 800 bolos convencionais.

A festa, marcada para as 10h do domingo, é realizada há 25 anos no local. Neste ano, terá a participação da Rainha Rio450, a modelo Rafaella Lemes, e do cardeal-arcebispo, d. Orani Tempesta. A comemoração terá a presença da banda do Cordão da Bola Preta. Uma vez liberado o acesso ao público, a expectativa é que o bolo, preparado em 40 horas, seja devorado em segundos, cena que se repete anualmente na cerimônia da Rua da Carioca.