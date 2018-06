Mais de 3.000 motoristas podem perder a CNH no Rio

O Departamento de Trânsito do Estado do Rio (Detran-RJ) notificou nesta quinta-feira (22), por meio do Diário Oficial do Estado, 3.209 motoristas que foram flagrados alcoolizados dirigindo automóveis. Os flagrantes foram realizados durante blitze da Lei Seca, em todo o Estado do Rio.

A partir da notificação, os motoristas têm o prazo de 30 dias para apresentar suas defesas às Juntas Administrativas responsáveis por receber os recursos de infrações. Quem não recorrer ou tiver suas alegações rejeitadas em segunda instância sofrerá um processo para ter suspensa a carteira de habilitação por até um ano. Em caso de reincidência no período de 12 meses, sofrerão outro processo, desta vez para cassar a habilitação.