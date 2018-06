Maracanã completa 65 anos, com promoção para visitantes

O estádio do Maracanã comemora seus 65 anos, completados nesta terça-feira, com programação especial de visitas durante toda esta semana. Até domingo, todos os visitantes naturais do Rio terão 50% de desconto no passeio.

As visitas consistem em um tour pelo campo, arquibancadas, vestiários temáticos, tribuna de imprensa, cabines de rádio e tv, além de acesso a artigos que marcaram a história do estádio.

No sábado, a data vai ser comemorada durante o jogo entre Flamengo e Atlético-MG, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro (o desconto de 50% não é válido para os jogos). A festa vai ter direito a bolo, para os torcedores que comprarem ingressos para o setor “Maracanã Mais”, que tem custo maior que os outros.

O Maracanã é considerado um dos maiores templos do futebol mundial, palco de duas finais de Copa do Mundo (1950, 2014), mas se prepara para brilhar de forma diferente. Em 2016, o estádio será cenário da abertura e do encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio, além do torneio de futebol.