Mario e Sonic confirmam presença nos Jogos do Rio 2016

Faltando pouco mais de um ano para a Olimpíada, a expectativa já é grande pela possibilidade de se ver competindo no Rio atletas como Usain Bolt, Serena Williams e Arthur Zanetti. Mas esta semana outros dois nomes famosos confirmaram presença nos Jogos Olímpicos de 2016 – ainda que de maneira um pouco diferente.

Os personagens Mario e Sonic garantiram índice (nerd) para disputarem modalidades como tênis de mesa, vôlei de praia e futebol no Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games, jogo para Nintendo WiiU e 3DS que chegará ao mercado no próximo ano.

O lançamento oficial aconteceu esta semana na E3, a maior feira de games do mundo, realizada em Los Angeles. No vídeo promocional, é possível ver os personagens e sua turma competindo em algumas das arenas que estão sendo construídas para a Olimpíada.

Confira: