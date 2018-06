Metade das cidades do Rio tem risco grave de incêndio florestal

Mais da metade (54%) dos municípios do Rio apresenta risco grave de incêndio florestal, aponta o Mapa das Ameaças Climatológicas, lançado no início deste mês pela secretaria de Defesa Civil do Estado.

O estudo apresenta os locais de prevalência de casos de incêndio e estiagem nas cidades e regiões fluminenses. Foram estabelecidas cinco classes de risco para identificar áreas consideradas críticas.

“Mais de 54% dos municípios estão classificados na classe severa de risco, no caso de incêndio florestal. No caso da estiagem, o cenário mais grave atinge 34%”, disse o coronel Paulo Renato Vaz, diretor-geral do Departamento de Defesa Civil, reconhecendo que deve haver mais planejamento, coordenação e ações preventivas para evitar danos.

Os casos mais graves de estiagem estão localizados no norte fluminense. Já o risco de incêndios florestais está concentrado nas regiões metropolitana, serrana e litorânea. Em outubro, um incêndio destruiu quase 10% do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região serrana do Estado.

Segundo a Defesa Civil, o estudo permitiu a elaboração de 168 planos de contingência. O objetivo é realizar parcerias com órgãos municipais e prepará-los para enfrentar ameaças climatológicas.

“Tão importante quanto conhecer o risco de desastres é tomar medidas para reduzi-lo. Construímos essa ferramenta com o apoio de 86 Defesas Civis municipais e produzimos 168 planos de contingência para enfrentar as ameaças de estiagem e incêndio florestal”, disse Vaz.