Mostra fotográfica expõe o estilo de vida dos moradores do Rio

Por Danielle Villela

Quem pensa que o estilo de vida dos moradores do Rio de Janeiro se resume à vida na praia e à água de coco pode estranhar a vida urbana retratada na mostra fotográfica “Ser Carioca na Rua”, aberta ao público nesta terça-feira, 9, na Biblioteca Parque Estadual, no centro do Rio. A exposição reúne 76 imagens tendo o povo como principal personagem em cenas cotidianas diversas, como jogos de futebol, brincadeiras na rua, festas religiosas e pagãs, entre outros temas.

Participam da exposição 42 fotógrafos renomados, a exemplo de Pedro Kirilos e Ivo Gonzalez, além do coletivo Núcleo Pandilha. As imagens foram selecionadas pelos curadores Julieta Roitman, Milton Guran e Pedro Vasquez, com o objetivo de propor uma reflexão da identidade de quem mora e circula pelos bairros do Rio.

“São imagens de famílias reunidas, crianças brincando de peão, churrasquinho na rua, uma ocupação do espaço urbano que não é mais vista na zona sul da cidade e que se pensava que não existia mais. São formas de sociabilidade no Rio de Janeiro, como é o carioca se relaciona entre si, sozinho ou em grupos, e como ele se relaciona com a cidade”, afirma Guran. Mais de 2.000 fotos foram analisadas pela curadoria para compor as exposições.

Outras três exposições com recortes diferentes compõem o projeto. A mostra “Ser Carioca de Corpo Aberto” está aberta ao público desde o dia 6 de junho, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, no centro do Rio. As imagens retratam a sensualidade do corpo e a malícia como formas de expressão do carioca. Bailes de funk e de charme são algumas das situações encontradas.

Na quinta-feira, 11, será a vez da estreia da exposição “Ser Carioca de Luz”, no Centro Cultural da Justiça Federal, também no centro do Rio, com fotografias das paisagens, florestas, morros, praias e outros locais icônicos do Rio.

Todas as imagens foram registradas somente por fotógrafos cariocas legítimos. A exceção fica por conta da quarta exposição, “Ser Carioca da Gema”, que também incluiu trabalhos de pessoas que optaram por viver no Rio, convidados pelo curador Marco Antônio Portela. Esta última exposição será aberta ao público no próximo dia 20, no Solar Grandjean de Montigny, o Museu Universitário da PUC-RJ, na Gávea, na zona sul do Rio.

O projeto Ser Carioca é organizado pela FotoRio, com apoio da Prefeitura do Rio, em comemoração aos 450 anos da cidade.

SERVIÇO:

Ser Carioca na Rua

Quando? De 9 de junho a 15 de agosto

Onde? Biblioteca Parque Estadual – Avenida Presidente Vargas, 1261, Centro

Ser Carioca de Corpo Aberto

Quando? Até 18 de julho

Onde? Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica – Rua Luís de Camões, Centro

Ser Carioca de Luz

Quando? De 11 de junho a 2 de agosto

Onde? Centro Cultural da Justiça Federal – Avenida Rio Branco, 241, Centro

Ser Carioca da Gema

Quando? De 20 de junho a 21 de agosto

Onde? Solar Grandjean de Montigny – Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea