Motoristas de vans não conseguem acordo com Prefeitura do Rio

Motoristas de vans que prestam serviço de transporte alternativo no Rio de Janeiro não conseguiram firmar nesta segunda-feira (15) um acordo com a Prefeitura do Rio para voltar a circular por áreas do centro e das zonas norte e sul da cidade, o que está proibido após uma mudança que entrou em vigor no último sábado (13).

Cerca de 150 profissionais se reuniram em um protesto em frente à Secretaria Municipal de Transportes, na rua Dona Mariana, em Botafogo (zona sul). Por volta das 12h45 quatro representantes da categoria foram recebidos na secretaria, mas não houve acordo.

Segundo os motoristas, com a mudança do sistema – cujo novo nome é Sistema de Transporte Público Complementar – foram encerrradas cerca de 3 mil vagas de trabalho, e quem continua trabalhando é obrigado a circular por áreas de recorrente violência e com poucos passageiros.