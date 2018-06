Museu Nacional abre exposição sobre dinossauros no Rio

Por Danielle Villela

Um Brasil de 230 a 65 milhões de anos atrás será reproduzido na exposição Arte com Dinossauros, aberta ao público no próximo dia 16 de abril, no Museu Nacional, em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Estarão expostas ilustrações a lápis, pinturas e esculturas de dinossauros, além de maquetes em escala e materiais de computação gráfica retratando os ambientes e outros animais da Era Mesozoica.

A escultura de um Pycnonemosaurus nevesi, por exemplo, surgirá de um painel de 3 metros de comprimento e 2 metros de altura. Chamado popularmente de Dinossauro da Floresta, o fóssil do animal foi encontrado por pesquisadores em Mato Grosso. “É a peça mais complexa da exposição. O público terá uma sensação de imersão, de voltar no tempo e entrar no ambiente onde esse animal viveu”, afirmou o artista plástico Maurílio Oliveira, responsável pela exposição e pioneiro no Brasil em trabalhos de arte paleontológica ou paleoarte.

Oliveira explica que a paleoarte surgiu da necessidade dos cientistas em reconstruir a aparência dos organismos extintos a partir de informações encontradas nos fósseis, como dados referentes à anatomia dos animais. “É um misto de arte e ciência que acabou se tornando uma ferramenta muito importante de divulgação, utilizada no cinema, em livros, revistas e na televisão”, disse.

As esculturas em exposição no Museu Nacional foram elaboradas com estrutura de espuma de poliuretano, mesmo material utilizado na fabricação de pranchas de surf. Os blocos são esculpidos e revestidos com massa epox e uma camada de resina. “Nesse processo é que damos a textura da pele do animal, como escamas e espinhos, a partir de informações do material fossilizado”, afirmou Oliveira. A pintura no final dá realismo às peças.

Durante a exposição, uma equipe de monitores estará disponível para informar e tirar dúvidas dos visitantes. Ilustrações também serão produzidas em tempo real por Maurílio Oliveira, que estará no local conversando com o público.

“Os dinossauros brasileiros não têm a mesma divulgação dos dinossauros norte-americanos, como o famoso tiranossauro. Temos espécies tão interessantes quanto, mas que infelizmente são poucos conhecidas”, disse Oliveira. Apesar de privilegiar dinossauros que viveram no Brasil, a exposição também terá obras representando animais de outros países.

A exposição temporária Arte com Dinossauros estará aberta ao público até 19 de julho no Museu Nacional, especializado em história natural e mantido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

SERVIÇO

Exposição ARTE COM DINOSSAUROS

Abertura: 16 de abril de 2015 (quinta-feira)

Museu Nacional/UFRJ – Quinta da Boa Vista, bairro Imperial de São Cristóvão, Rio de Janeiro

Aberto de terça a domingo das 10h às 17h, e segundas das 12h às 17h

Ingressos: R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia)

Gratuidade: crianças até 5 anos e portadores de necessidades especiais

Telefone: 21 3938-6900

www.museunacional.ufrj.br