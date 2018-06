Obras do metrô mudam trânsito no Leblon a partir de sábado

As obras da Linha 4 do metrô vão provocar mudanças no trânsito no Leblon, na zona sul do Rio, a partir da 0h deste sábado (31), pelo prazo previsto de dez dias. A Avenida Ataulfo de Paiva será interditada a partir do acesso à Avenida Bartolomeu Mitre. O desvio é necessário para a instalação de um canteiro que dará apoio à chegada do Tunnel Boring Machine (TBM), conhecido como ‘Tatuzão’, à Estação Antero de Quental.

A circulação de pedestres e o tráfego de carros dos moradores e de carga e descarga serão preservados, assim como o acesso às garagens dos edifícios, no trecho a partir da Rua João Lira. Na Avenida Bartolomeu Mitre, junto à Ataulfo de Paiva, serão mantidas duas faixas de rolamento, assim como a ciclovia.

Os automóveis e ônibus de linha que acessam a Ataulfo de Paiva seguirão em frente para acessar, à direita, a R. Humberto de Campos. Nessa via, dois quarteirões depois, entrarão na Rua José Linhares para retornar à Ataulfo de Paiva. Não haverá alteração nos pontos de ônibus. Os demais veículos poderão retornar à Avenida Ataulfo de Paiva pela rua de preferência.

Finalizada essa etapa, o trânsito será totalmente liberado na Ataulfo de Paiva. Já a Bartolomeu Mitre continuará operando com duas faixas de rolamento na altura da Ataulfo de Paiva por aproximadamente mais dez dias.

As intervenções foram definidas em conjunto com a CET-Rio. Durante todo o período de desvios viários nesta região do Leblon, operadores de trânsito vão orientar a motoristas e pedestres.

Nova linha. A Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro é uma obra do Governo do Estado do Rio e vai transportar mais de 300 mil pessoas por dia, retirando das ruas cerca de 2 mil veículos por hora/pico. Serão seis estações (Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero de Quental, Gávea, São Conrado e Jardim Oceânico) e 16 quilômetros de extensão. Com a Linha 4, segundo o governo, será possível ir da Barra a Ipanema em 13 minutos e da Barra ao centro em 34 minutos.