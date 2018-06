Óculos de estátua de Michael Jackson são furtados no Dona Marta

Por Danielle Villela

Depois da estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), em Copacabana, zona sul do Rio, ter tido os óculos furtados ao menos oito vezes, o monumento em homenagem ao músico Michael Jackson (1958-2009), no Morro Dona Marta, em Botafogo, na mesma região da capital fluminense, foi alvo de vandalismo semelhante. A denúncia foi feita na noite desta terça-feira, 21, pelo guia turístico Thiago Firmino, por meio do Facebook.

“Fiquei muito chateado e decidi denunciar. Algumas pessoas me disseram que a estátua já estava sem óculos havia um dia e meio. Mas nessa hora ninguém sabe de nada, ninguém viu nada”, disse Firmino. Ele costuma visitar o monumento ao menos duas vezes por dia com grupos de turistas que vão conhecer a favela. Por mês, o guia acompanha em média 200 pessoas ao local.

Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro Dona Marta fazem buscas pela comunidade para apurar o caso. A estátua de bronze foi instalada em 2010 em uma laje no Beco do Curió, mesmo local onde Michael Jackson gravou o clipe da canção They Don’t Care About Us, em 1996. Na ocasião, o músico tteria precisado de autorização do traficante Márcio Amaro de Oliveira, o Marcinho VP (1970-2003), do Comando Vermelho, para realizar as filmagens no local.

Para o monumento em homenagem a Drummond, cada conserto dos óculos custou, em média, R$ 3 mil. Depois dos recorrentes casos de vandalismo, uma câmera de segurança foi instalada no local, com monitoramento pela Companhia de Engenharia de Trânsito (CET-Rio).