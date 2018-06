Orquestra Petrobras Sinfônica faz 3 exibições grátis no fim de semana

No próximo final de semana, entre os dias 18 e 20 de setembro, a Orquestra Petrobras Sinfônica fará três apresentações gratuitas no Rio. Os eventos fazem parte da série Mestre Athayde, composta por concertos gratuitos em igrejas cariocas, que podem ser filmados e fotografados para que sejam compartilhados nas redes sociais, usando a hashtag “#SouMaisOPES”.

Na sexta-feira (18), às 16 horas, na Fundição Progresso, na Lapa (região central), a Petrobras Sinfônica realiza um ensaio aberto ao público com o repertório do concerto que fará no dia seguinte em Ipanema (zona sul). Os ensaios abertos da OPES são sempre seguidos da atividade chamada “Conversa ao Pé do Palco”, quando o público é convidado a conhecer os músicos e seus instrumentos, em um clima de descontração.

No sábado (19), os músicos se apresentarão às 16 horas na Paróquia da Ressurreição, em Ipanema (zona sul). Sob regência de Tobias Volkmann, a orquestra executará obras de Felix Mendelssohn (The Hebrides), Franz Joseph Haydn (Sinfonia nº 103 em Mi Bemol Maior) e uma peça inédita de Dimitri Cervo (Concertante para tímpanos). A encomenda foi feita pelo timpanista Pedro Sá, solista desse concerto.

Outra exibição com o mesmo repertório ocorre no domingo (20), no mesmo horário, na Paróquia São José, na Lagoa (zona sul).

Regência. Tobias Volkmann é um dos destaques da nova geração de regentes orquestrais do Brasil. Desde a conquista dos principais prêmios concedidos no Concurso Internacional de Regência Jorma Panula 2012 na Finlândia e do Prêmio de Público no Festival Musical Olympus de São Petersburgo em 2013, Volkmann vem atraindo atenção para uma carreira internacional em ascensão.

Como regente convidado, Volkmann já esteve à frente de grandes orquestras europeias e sul-americanas. Entre 2012 e 2014, atuou como maestro-assistente do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde esteve à frente dos balés La Bayadère e Coppelia e do acompanhamento para os filmes mudos Nosferatu (Murnau) e O Garoto (Chaplin). De 2009 a 2011 ele foi regente-assistente da Orquestra Filarmônica Carnegie Mellon, nos Estados Unidos.

Confira o serviço das 3 exibições:

Ensaio aberto: 18/09 (sexta-feira), às 16h

Local: Fundição Progresso (Rua dos Arcos, 24, na Lapa)

Telefone: (21) 2220-5070

Capacidade: 90 pessoas

Entrada gratuita – distribuição de senhas a partir das 15 horas

Exibição “Mestre Athayde VII”: 19/09 (sábado), às 16h

Local: Paróquia da Ressurreição (Rua Francisco Otaviano, 99, em Ipanema)

Telefone: (21) 2522-7698

Entrada gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos

Exibição “Mestre Athayde VIII”: 20/09 (domingo) , às 16h

Local: Paróquia São José (Avenida Borges de Medeiros, 2.735, na Lagoa)

Telefone: (21) 2294-6549

Entrada gratuita

Classificação etária: livre