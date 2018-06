Painel aponta qualidade ‘regular’ do ar na cidade

Uma equipe do programa de Monitoramento da Qualidade do Ar, o Monitor-AR Rio, da prefeitura do Rio, divulgou na manhã desta quinta-feira, 12,na Praça XV, os dados mais recentes sobre a qualidade do ar. De nove bairros monitorados, o ar foi considerado regular em três – Irajá, na zona norte, Caju, na zona portuária, Pedra de Guaratiba, na zona oeste. A qualidade foi considerada boa nos demais – Centro, Copacabana, na zona sul, São Cristóvão e Tijuca, ambos na zona norte, e Campo Grande e Bangu, bairros da zona oeste.

Quando a qualidade do ar é considerada regular, pessoas de grupos sensíveis, como as que apresentam alergias, podem ter tosse seca e cansaço. No estágio seguinte, qualidade inadequada, a população pode ter sintomas como tosse seca, ardor nos olhos, nariz e garganta. Alérgicos podem apresentar sintomas mais severos.

A ideia da divulgação em pontos públicos é chamar a atenção para iniciativas individuais que podem ajudar a melhorar a qualidade do ar, como usar transporte coletivo, dar preferência às bicicletas em trajetos curtos, fazer a manutenção do veículo, comprar produtos da região em que se vive (a prática ajuda a reduzir custos de trasporte e emissão de poluentes nos longos deslocamentos). Cartilhas foram distribuídas para as pessoas que passaram pelo local. A campanha é móvel e segue para outros bairros.