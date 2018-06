Parada LGBT volta a registrar furtos e roubos: veja fotos

A 20.ª Parada do Orgulho LGBT reuniu milhares de pessoas na tarde de domingo, 15, na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. A forte chuva que atingiu a região diminuiu um pouco a presença de público no meio da tarde, mas não impediu a animação dos presentes. O que atrapalhou a festa foram os registros de furtos e roubos, fato que se repete todos os anos.

O fotógrafo do Estado Fabio Motta registrou o momento em que um homem, aparentando cerca de 20 anos, roubou um dos presentes ao evento. Ele tentou fugir, mas foi perseguido por participantes da parada e por policiais militares, sendo detido. Confira a sequência de fotos.