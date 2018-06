Parque Olímpico adere à campanha Outubro Rosa

O Outubro Rosa, uma campanha de conscientização sobre o câncer de mama, está servindo também como tema do primeiro teste de luz de três arenas esportivas do Parque Olímpico da Barra.

Construídas pela Concessionária Rio Mais sob supervisão da prefeitura do Rio, as Arenas Cariocas 1, 2 e 3 ficarão iluminadas na cor rosa até o fim do mês. Somadas, as arenas terão capacidade para receber 36 mil pessoas e abrigarão seis modalidades olímpicas e quatro paraolímpicas nos Jogos do Rio-2016.