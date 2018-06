Prefeito entrega chave do Rio ao Rei Momo no Palácio da Cidade

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), entregou simbolicamente no fim da manhã desta sexta-feira a chave da cidade ao Rei Momo do carnaval 2015, Wilson Dias da Costa Neto. O tradicional gesto marca o início do período de folia no Rio. O evento ocorreu no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul.

O Rei Momo esteve acompanhado de toda a “corte” do carnaval: a rainha Clara Paixão e as princesas Bianca Monteiro e Uillana Adães. Já o samba ficou por conta da bateria da Unidos da Tijuca, vencedora do desfile das escolas do Grupo Especial no ano passado.

Também esteve na cerimônia o secretário municipal de Turismo, Antonio Pedro Figueira de Mello, que prometeu economia de água durante o carnaval.