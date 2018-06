Procon acha alimentos vencidos em lanchonete do Maracanã

O Procon do Rio informou nesta segunda-feira ter encontrado 45 quilos de alimentos com o prazo de validade vencido em uma das lanchonetes do Maracanã, a Food’s Team. O estabelecimento foi autuado pelos fiscais. A vistoria foi realizada durante o clássico entre Fluminense e Botafogo no Maracanã, no domingo.

O Procon descartou os produtos vencidos. Entre eles, havia salsicha, ovos de codorna, carne suína e chocolate. Também foram encontrados 100 gramas de queijo sem registro de duração da validade.

Por meio de nota, os administradores do estádio se posicionaram sobre o caso. “O Maracanã esclarece que as medidas corretivas junto ao fornecedor de alimentos do estádio já foram colocadas em prática para que irregularidades como essa não voltem a ocorrer”, diz a publicação.

Em razão de problemas ocorridos no fim de semana anterior, durante o duelo entre Flamengo e Botafogo, diretores da concessionária que administra o Maracanã terão de prestar explicações ao Procon nesta terça-feira. Na ocasião, foram registradas grandes filas nas bilheterias e nas entradas do estádio.