Protesto contra violência lembra morte de menino no Alemão

Manifestantes vestiram preto, na manhã deste domingo, 5, para protestar contra a violência que atinge crianças no Rio de Janeiro e em solidariedade à família de Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, morto na quinta-feira, 2, no Complexo do Alemão (zona norte).

O menino foi atingido por um tiro, segundo a coordenação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), durante confronto entre policiais e traficantes. Os pais de Eduardo contestam a versão e dizem que um policial atirou no menino, que estava na porta de casa, na localidade de Areal.

Durante o protesto, na Praia de Copacabana, jovens enterraram um caixão branco de criança e fincaram uma cruz na areia, na altura da Avenida Princesa Isabel. A manifestação, organizada pela ONG Rio de Paz, não teve grande adesão e reuniu cerca de 40 pessoas. Os manifestantes lançaram a campanha “Quem matou Eduardo?”

Depois da morte de Eduardo, moradores do Alemão fizeram três manifestações contra a violência no complexo de favelas. O último protesto aconteceu no sábado, 4. Houve um princípio de tumulto, logo controlado. A manifestação de sexta-feira, 3, teve confronto entre manifestantes e policiais, que usaram bombas de gás e spray de pimenta. Entre quarta-feira, 1, e quinta-feira, 2, quatro pessoas morreram baleadas no Alemão.