Retrato de dom Pedro II aos 15 anos é adquirido pelo Museu Imperial

O Museu Imperial de Petrópolis, município da Região Serrana fluminense, arrematou um retrato do imperador dom Pedro II feito em 1841, quando ele tinha 15 anos e foi coroado. A imagem foi leiloada pela Casa Collin Du Boccage, em Paris, e passará a integrar o acervo do museu. O lance de 1.500 euros foi pago pela Sociedade de Amigos do Museu Imperial.

O desenho, crayon sobre papel, mede 21,5 cm x 16,8cm e retrata o segundo imperador do Brasil de perfil, em traje civil, portando insígnia e placa da Imperial Ordem do Cruzeiro do Sul. A obra, sem assinatura, traz as inscrições “1841” e “D´après nature” (ao natural, em francês).

Segundo o Museu Imperial, a obra pertenceu à coleção da família real francesa e, muito provavelmente, foi oferecida no leilão por herdeiros da princesa d. Isabel de Orleans e Bragança, bisneta de d. Pedro II e condessa de Paris devido ao casamento com Henrique de Orleans, chefe da casa real francesa.

Maurício Vicente Ferreira Junior, diretor do Museu Imperial, foi quem arrematou o retrato, por telefone. Segundo ele, as características da obra indicam que o retrato tenha sido produzido como um estudo para a elaboração de uma medalha ou moeda, não executadas, no contexto celebrativo da coroação e sagração do jovem imperador, em 1841.

A oferta da peça em leilão foi informada ao Museu Imperial pelo Setor Cultural da Embaixada do Brasil na França, que acompanhou a operação em Paris.