Rio terá 45 blocos desta sexta-feira até domingo

Quarenta e cinco blocos estão programados para desfilar desta sexta-feira, 20, até domingo, 22, no Rio. O Monobloco, que completa 15 anos, deverá reunir 500 mil pessoas no domingo, segundo estimativa divulgada pela prefeitura. Com as obras para construção de uma linha do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na Avenida Rio Branco, o desfile do Monobloco foi transferido para a Avenida Presidente Vargas, também no centro.

Nesta sexta, o “Só Tamborins” percorrerá ruas da Lapa e da Glória, com concentração às 21 horas em frente ao Bar Cosmopolita, na Travessa do Mosqueira, no centro. Os organizadores esperam reunir pelo menos 3 mil pessoas.

No sábado, 21, estão programados 23 blocos. No fim da manhã, o Quizomba seguirá da Rua Riachuelo até o Circo Voador, na Lapa, com expectativa de receber 10 mil pessoas. O bloco terá a cantora Roberta Sá como madrinha da bateria. Às 17h, a Banda Mulheres de Chico tocará em um palco montado no fim da Praia do Leme, na zona sul. As organizadoras esperam 40 mil pessoas. Na apresentação, apenas músicas de Chico Buarque.

Já no domingo, 22, estão previstos pelo menos 18 blocos. O maior deles é o Monobloco, que comemora 15 anos e deverá reunir mais uma vez uma multidão no centro. Será o primeiro desfile do grupo na Avenida Presidente Vargas. A concentração será às 8 horas na Praça da República, e o grupo seguirá até a Candelária. A dispersão ocorrerá na altura do Hotel Guanabara, antes da Avenida Rio Branco. A previsão de término é ao meio-dia.

Fundado por Pedro Luís e outros músicos, o Monobloco programou uma homenagem aos 450 anos do Rio. Tocará músicas de diversas épocas e gêneros, como “Rio 40 Graus”, “Cidade Maravilhosa”, “Do Leme ao Pontal” e “Endereço dos Bailes”. A bateria, formada por 160 alunos e comandada pelo maestro Celso Alvim, apresenta uma mistura de estilos como samba, xote, maculelê, pop, rock e outros ritmos brasileiros. O desfile terá um repertório de marchinhas, sambas e clássicos da MPB.

BLOCOS

Só Tamborins

Data: 20 de fevereiro (sexta-feira)

Local: Travessa Mosqueira – Lapa

Horário: 21h

Quizomba

Data: 21 de fevereiro (sábado)

Local: Circo Voador – Lapa

Horário: 11h

Mulheres de Chico

Data: 21 de fevereiro (sábado)

Local: Praia do Leme, próximo ao costão

Horário: 17h

Monobloco

Data: 22 de fevereiro (domingo)

Local: Avenida Presidente Vargas, na Praça da República – Centro

Horário: 9h