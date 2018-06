Rock in Rio abre espaço para shows de samba e bossa nova

A Rock Street, espaço ao ar livre do Rock in Rio, vai receber João Donato, Marcos Valle, Bossacucanova, Autoramas, Joyce Cândido e Baia, entre outras atrações, no festival de setembro. A cada edição um país é homenageado, e desta vez será o Brasil, por ser uma comemoração dos 30 anos da criação do Rock in Rio.

A rua cenográfica da Cidade do Rock, além de um espaço para apresentações intimistas, tem lojas, bares, restaurantes e shows de dança. Por ser distante do palco principal, o som dos shows não se mistura.

Os ingressos para o festival serão vendidos na quinta-feira, a partir das 10 horas, no site www.ingresso.com. Na última edição, tudo se esgotou em quatro horas.