Termina escavação de túnel em via expressa na região portuária

A 500 dias da Olimpíada de 2016, terminou nesta terça-feira, 24, a fase de escavação em rocha de uma das galerias do túnel da via expressa subterrânea que vai absorver o tráfego do Elevado da Perimetral, demolido pela prefeitura para a reforma da região portuária.

A nova via expressa, que terá 6,8 quilômetros, vai ligar a Avenida Brasil e a Ponte Rio-Niterói ao Aterro do Flamengo. O túnel, com 3 km de extensão, é o maior em área urbana do País, segundo a prefeitura. Ele começa na Praça Mauá e segue por baixo da Avenida Rodrigues Alves até a altura do Armazém 8. A obra tem hoje 900 operários trabalhando em três turnos nas duas galerias.

A escavação em rocha foi concluída na pista sentido Aeroporto Santos Dumont e chegou a 90% na pista sentido Rodoviária Novo Rio, de acordo com o consórcio responsável pela obra.

O prefeito Eduardo Paes (PMDB) acompanhou o fim da escavação. “A gente fez questão de comemorar esses 500 dias aqui em uma das obras de revitalização da região portuária. Não é uma cidade que vai ter todos os seus problemas resolvidos, mas é uma cidade que está se transformando com a Olimpíada. Vamos mostrar que o Brasil é capaz de fazer obras públicas no prazo e sem sobrepreço”, disse Paes. “Esse túnel não existia na proposta da candidatura. O desafio é que o Rio seja conhecido como a cidade que mais se transformou por causa de uma olimpíada. Mais do que Barcelona, que é o exemplo que todo mundo usa.”