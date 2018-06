Time completo: grandes do Rio chegam ao 11.º técnico na temporada

Cristóvão Borges foi técnico do Flamengo por 84 dias. Ricardo Drubscky foi treinador do Fluminense por 58. Celso Roth esteve técnico do Vasco por 53. Dentre os grandes do Rio, quem mais durou no comando técnico este ano foi René Simões – que ficou no Botafogo mais ou menos o tempo de Cristóvão, Drubscky e Roth somados.

Com o anúncio de Oswaldo de Oliveira no clube rubro-negro, o futebol carioca pode se orgulhar (!) de ter completado um time inteiro de treinadores na temporada. São onze a passar pelos quatro clubes em 2015 (se fizermos uma licença-nada-poética e considerarmos o Cristóvão Borges do Fluminense e o Cristóvão Borges do Flamengo).

O time de técnicos do Futebol Carioca (que chamaremos de Fuca) até o momento está escalado com Luxemburgo; Cristóvão do Fla, Oswaldo de Oliveira, Ricardo Drubscky e Cristóvão do Flu; Enderson Moreira , Doriva, Celso Roth e Jorginho; René Simões e Ricardo Gomes.

Como planejamento é tudo, é quase uma certeza que o elenco será reforçado em breve…