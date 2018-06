Tiroteio interrompe circulação de teleférico no Alemão

Intensa troca de tiros interrompeu a circulação do teleférico no Complexo do Alemão, na zona norte, na manhã desta quarta-feira, 11. De acordo com a Supervia, os bondinhos deixaram de circular às 11h12, por “motivos de segurança pública”, e não há previsão para retorno.

A Coordenadoria de Polícia Pacificadora informou que uma equipe da UPP Nova Brasília foi recebida a tiros por criminosos na localidade conhecida como Capão. Não há informações sobre feridos.

O policiamento no complexo de favelas está reforçado desde a tarde desta terça-feira, 10, quando um homem morreu em confronto com a polícia, também na Favela Nova Brasília.

No domingo, 8, o mototaxista Diego da Costa Algarves, de 22 anos, foi morto com um tiro nas costas na Vila Cruzeiro, na Penha, ao desobedecer ordem policial para parar. O secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, classificou de desastrosa a ação que terminou na morte do rapaz. Foi aberto inquérito policial militar para apurar o episódio.