Um passeio por 110 anos da Avenida Rio Branco

A Avenida Rio Branco chega aos 110 anos em meio a obras que estão alterando suas feições mais uma vez. O boulevard afrancesado de 1905 se consolidou, ao longo do século passado, como uma via seminal do centro, de tráfego pesado e intensa movimentação de pedestres, cenário de manifestações populares e de desfiles carnavalescos.

A partir do ano que vem, quando passa a funcionar o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a Rio Branco entrará numa fase inédita, com menos ônibus e menos carros – a possibilidade de banir os veículos por completo existe, e está sendo estudada.

Abaixo, as diferentes fases da Rio Branco ao longo de sua história.