Veja o surpreendente passeio de um carcará em pleno centro do Rio

Pouco antes das 10h desta terça-feira, o fotógrafo do Estado Fábio Motta captou o inesperado passeio de um carcará no meio do caos do centro do Rio, tomado por máquinas e tapumes de obras de todos os tipos.

O flagrante foi feito quando o pássaro pousou na janela da redação do Estado, no vigésimo andar de uma das esquinas mais movimentadas da cidade, as avenidas Rio Branco e Presidente Vargas.

Depois de alguns segundos, o carcará voou entre os prédios comerciais.

Conhecido por comer tudo o que vê pela frente, o carcará é também chamado de caracará, onomatopeia para o som que emite (“cará, cará”), carancho, caracaraí e gavião de queimada. O habitat são campos, cerrados, borda de matas e também centros urbanos. Mede cerca de 55 centímetros da cabeça à cauda e 120 centímetros de envergadura. Tem uma espécie de solidéu preto na cabeça e pelo bico adunco e alto.

Oportunista, come animais vivos ou mortos, restos de comida, vísceras. Caça lagartos e cobras, “rouba” filhotes de outras aves e se une a outros carcarás para matar presas maiores. Também ataca filhotes recém nascidos como cordeiros (também chamados burregos) e outros animais. Em 1965, a música ‘Carcará’, de João do Vale e José Cândido, gravada por Maria Bethânia, destaca a “maldade” com as presas e o hábito do pássaro de caçar em queimadas.

Carcará

João do Vale / José Cândido

Carcará

Lá no sertão

É um bicho que avoa que nem avião

É um pássaro malvado

Tem o bico volteado que nem gavião

Carcará

Quando vê roça queimada

Sai voando, cantando,

Carcará

Vai fazer sua caçada

Carcará come inté cobra queimada

Quando chega o tempo da invernada

O sertão não tem mais roça queimada

Carcará mesmo assim num passa fome

Os burrego que nasce na baixada

Carcará

Pega, mata e come

Carcará

Num vai morrer de fome

Carcará

Mais coragem do que home

Carcará

Pega, mata e come

Carcará é malvado, é valentão

É a águia de lá do meu sertão

Os burrego novinho num pode andá

Ele puxa o umbigo inté matá

Carcará

Pega, mata e come

Carcará

Num vai morrer de fome

Carcará

Mais coragem do que home

Carcará