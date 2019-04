Inconsciente Coletivo

José Serra: “Governo atual ilustra as precariedades do presidencialismo”

(Foto: Nilton Fukuda/ Estadão) Por Morris Kachani e Pedro Venceslau Com a falta de articulação do governo no Congresso e a troca de farpas entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, mais do que a discussão sobre “nova” e “velha” política, a ideia sobre a aprovação e implantação de um sistema parlamentarista no Brasil ensaia voltar