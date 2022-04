“A psicanálise brasileira vem passando por uma revolução”

Thessa Guimarães faz parte do Psicanálise na Rua, grupo de 18 psicanalistas que atende gratuitamente em espaços de circulação de pessoas de baixa renda ou pessoas em situação de rua, em Brasília.

O coletivo propõe debater a democratização do acesso à psicanálise com a ocupação de espaços públicos.

Há uma efervescência de clínicas públicas e dispositivos de escuta em situações de sofrimento sociopolítico. Este atendimento se dá em várias outras capitais brasileiras, como em São Paulo, na praça Roosevelt, ou em Cuiabá.

“Nós atuamos num ponto do território específico, que é próximo a uma localidade onde as pessoas realmente estão vivendo, dormindo, acordando, habitam em situação de rua. Lá temos que entrar como visitas mesmo, né? Por outro lado, nós estamos no ambiente público, nós estamos em frente à polícia”.

“O psicanalista é um interlocutor privilegiado da intimidade, do sofrimento, dos segredos, dos sonhos, dos nossos conteúdos. Uma espécie de parceiro da elaboração dialética sobre a própria vida. Ouvimos as tragédias humanas e ao mesmo tempo, as soluções incrivelmente humanas”.

“O Brasil está de volta à fome, à barbárie, então, escutar essas pessoas é como estar diante do sofrimento in natura que a nossa sociedade está produzindo, da história viva concreta, do sofrimento concreto”.

“As imagens das batalhas nas ruas de Brasília, totalmente tomadas por famílias, são de calamidade. Isso para não citar a situação de outras cidades, em que a coisa está ainda mais triste.

Esse elemento somático do sofrimento, esse elemento corporal do sofrimento das pessoas em situação de rua fica muito evidente. Muitas vezes estão machucadas ou à beira da morte, numa precariedade física e humana que nos faz pensar que estamos na beira do inferno. Estamos diante dos guerreiros do capitalismo, do neoliberalismo brasileiro, do neonazismo tupiniquim”

“A psicanálise brasileira vem passando por uma espécie de revolução. É como se a luta de classes no interior da psicanálise brasileira tivesse sido deflagrada com toda essa polarização que nós vivemos, em função de termos caído sob um regime autoritário de uma espécie contemporânea, com as suas particularidades, mas profundamente autoritário e político”.

“Isso fez com que uma crítica à institucionalidade psicanalítica fosse difundida, generalizada e novos espaços de formação emergiram. Espaços de formação psicanalítica, muitas vezes gratuitos ao público, ao sistema de cotas e que privilegiam a interface dos cânones da psicanálise às epistemologias negras, antirracistas, quilombolas, indígenas, feministas e anti-anticoloniais. Então, de fato, a psicanálise brasileira hoje testemunha uma espécie de crise geracional e pode servir a revolução, servir para a construção de uma sociedade igualitária”.

“Todos nós temos que avançar nisso, compreender como é que a psicanálise pode ser revolucionária para além do divã, com uma perspectiva de campo, de debate e de ação revolucionária política”.

“Em 1918, Freud faz uma fala em que ele evoca um futuro em que a psicanálise seria uma ferramenta de política pública, de saúde pública. Como qualquer cirurgia ordinária, ele diz que um dia ela deveria estar ao alcance das massas. Ele diz, inclusive, que a experiência do oferecimento da psicanálise pública e gratuita, deveria fazer parte da formação do psicanalista, pois a escuta se torna mais diversa”.