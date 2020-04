Christian Dunker: “os sinais que me chegam do BBB são sempre sinais pornográficos”

Assista à entrevista: https://youtu.be/okIDHegn4Jw

Sexo e confinamento na visão do professor da USP e YouTuber.

“Sexo virtual é uma ferramenta que está sendo subutilizada nesta pandemia”.

“O BBB é antecipatório, profético. Tem essa oferta de você se ver através da miséria alheia. Os sinais que me chegam são sempre sinais pornográficos. Já acompanhei grupos de psicólogos que trabalham em reality shows, todos reportam uma situação de violência psicológica muito grande”.

“A ostentação da virilidade do filho é uma retórica muito arcaica no Brasil, do pai ou tio que leva o filho pra zona. Reproduz o lugar da mulher dividido entre a santa e a puta. A demonstração de virilidade é o marco necessário para o uso do poder e obtenção de autoridade.

O grupo bolsonarista tem uma politica sexual para si. É um bom exemplo do que Freud chamava de ‘moral dupla’”.

“A experiência da guerra tem infelizmente esse lado formativo; faz as pessoas medirem as coisas a partir de sua finitude e seus limites”.