Juca Ferreira: “Triste novela essa protagonizada pela ex- namoradinha do Brasil”

Assista à entrevista: https://youtu.be/ra42nHIaaKc

Nesta entrevista, Juca Ferreira ex-ministro da Cultura de Lula e Dilma, e secretário-executivo durante a gestão de Gilberto Gil, traça um retrato do momento atual de apagão vivido na área, com a classe artística na berlinda, e compartilha sua visão sobre política cultural no país. À sua maneira e interpretação, claro.

“A demissão de Regina Duarte não merece nem me motiva a pensar nenhum comentário. Não disse para que veio e certamente o próximo que irá ocupar a Secretaria será do mesmo perfil. O que me preocupa é sua ida para a Cinemateca Nacional. A Cinemateca é uma instituição importantíssima, cuja principal missão é preservar a memória cinematográfica brasileira, possue uma base técnica importante e poderá ter na Regina Duarte mais um problema. Triste novela essa protagonizada pela ex- namoradinha do Brasil”.