Laerte: O humor nos tempos de pandemia

“Afinal, as charges derrubam governos? Não sei. Henfil dizia que sim…”

“Há um movimento de inclusão, de alargamento da expressão da população. O exercício de uma certa sensatez em detrimento de uma política suicida e maluca, como a que o Bolsonaro vem fazendo, e o próprio fato da gente estar com a prevalência do bom senso, para mim isso é uma boa notícia”

“A taxa de ridículo deste governo também alterna a virulência humorística da oposição”

Em uma dessas lindas tardes ensolaradas do outono paulistano, a cartunista Laerte abriu a câmera de seu celular para compartilhar um pouco de suas impressões nestes tempos de confinamento. Laerte é uma artista genial que faz parte do seleto time que se tornou praticamente canônico no rico universo dos cartuns e HQs nacionais, ao lado de Angeli, Henfil, Millôr, Glauco… Sua produção continua intensa e a iluminar o nosso nada fácil dia a dia atual.