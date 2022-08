“Lula contra Bolsonaro é uma eleição que não vai terminar nunca”

Foto: Felipe Rau/Estadão

A menos de dois meses e meio do primeiro turno, dá pra dizer ainda que existe espaço para uma terceira via?

É possível uma candidata com apenas 1% de intenções de voto, em um partido rachado, chegar no segundo turno?

O entrevistado da vez é o marketeiro da candidata Simone Tebet, Felipe Soutello.

Soutello foi responsável por algumas campanhas bem-sucedidas dos últimos anos.

Entre elas, a eleição de Bruno Covas à prefeitura de São Paulo. Trabalhou também com Serra, FHC, Marcio França e Gilberto Kassab, e é atualmente consultor da gestão de Ricardo Nunes.

Assista à entrevista:

“Muita gente fez uma opção pelo menos pior já de cara – uma decisão que a gente faz no segundo turno de uma eleição”

“As pessoas perceberam que elas podem não gostar muito dos políticos, ter os seus problemas com os políticos, mas que a política é o único caminho para resolver os seus problemas”

“Não tem “elevador para pegar” na construção da imagem de um político desconhecido do eleitorado; isso tem que ser feito degrau por degrau. O caminho até lá tem a ver em como eu consigo mostrar aos eleitores que fazem a opção de Lula porque rejeitam o Bolsonaro, mas que queriam ter outra alternativa, e a mesma coisa do outro lado, os eleitores que votam no Bolsonaro por rejeição ao Lula. Que eles tenham um ponto de convergência, uma unidade em torno de outras alternativas”

“Caiu Mandetta, caiu Doria, caiu Moro, caíram 4,5,6 pessoas até aqui, e a Simone é a candidata que está emergindo desse processo”

“Tem um fenômeno novo acontecendo em comunicação, que é muito pouco estudado ainda, que é o problema da hiperexposição. Fomos acostumados a tentar trabalhar nessa área de marketing eleitoral colocando os candidatos no maior espaço público possível, ocupando todos os lugares públicos possíveis. Com o advento da internet e das redes sociais, isso precisa ser um pouco mais pensado, pois a exposição exagerada leva a um certo cansaço das pessoas”

“O PT tem um mea culpa a fazer à sociedade que não fez ainda, acho que falta um pouco essa perspectiva dentro do PT, merecia ter uma certa explicação”

“A facada foi um instrumento que potencializou a vontade da sociedade de buscar um cara fora da política e deu a Bolsonaro as condições que ele não tinha. Assim, ele ganhou incontáveis minutos a mais de televisão gratuita direto, para mostrar seu estado de saúde, a cobertura na frente do hospital etc. Quer dizer, a coisa meio mitológica que ele construiu em torno dele tem a ver com isso”

“As redes sociais são muito eficientes para fazer um trabalho do contra. Por exemplo, o trabalho que foi feito pelos republicanos nos Estados Unidos para impedir que o setor negro do Sul do País chegasse às urnas foi muito forte, com fake news, com meia informação, com esse tipo de estrutura. As redes sociais são muito boas para disseminar informação entre os seus aliados e garantir uma militância mais aguerrida, mais informada e para você trabalhar na lógica do contra, de oposição”

“Eu tenho a impressão de que vamos olhar para as redes sociais daqui uns anos como uma certa pintura rupestre de como a gente usa a internet. Acho que está sendo um aprendizado da sociedade entender esses novos processos de colaboração, e nós vamos dar um pouco de risada sobre a forma de como estamos usando as redes nesse momento”

“O sujeito tem que acordar de manhã no dia da eleição, lembrar onde colocou o título, ir até a urna eleitoral, lembrar o nome e o número [do candidato], apertar o botão e confirmar, e nesse trajeto ele não pode mudar de ideia”

“O Brasil merecia ter quatro anos menos conflagrados, menos polarizados. Então acho que não interessa ao Brasil um segundo turno Lula contra Bolsonaro, porque esse segundo turno vai significar quatro anos de inferno na nossa vida, porque nós não vamos ter terminado a eleição nunca. A gente vai apertar o botão, apurou os votos e no dia seguinte já tá o pau comendo na internet”

“A política tem bandido? Tem, a sociedade tem bandidos. A política é um espelho muito, muito perfeito do que é a sociedade. As pessoas têm uma visão de que a política é uma coisa diferente da vida delas e não é, é uma coisa muito mais refletida no espelho do que a gente possa imaginar”

“Eu acho que a política é uma atividade nobre, uma atividade importantíssima, fundamental e que a gente tinha que valorizar mais”

“Eu acho que está faltando um pouco de educação democrática para o País. Eu acho que com essa normalidade das eleições, da democracia, a gente ficou muito mais discutindo direitos civis e de minorias do que a importância da democracia em si, como um valor fundamental, porque sem ela não tem direito da minoria para debater; não dá para debater direito das minorias se não temos um processo democrático estabelecido no País e isso foi um pouco abandonado”.