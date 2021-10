A masculinidade está em crise?

Entrevista com Pedro Ambra, psicanalista, professor da PUC-SP, doutor em Psicologia Social pela USP e em Psicanálise e Psicopatologia pela Université de Paris. Autor dos livros “O que é um homem? Psicanálise e história da masculinidade no Ocidente” e “Cartografias da masculinidade”

O HOMEM CONTEMPORÂNEO

“As problemáticas do homem contemporâneo, elas têm especificidades, por exemplo, a relação de gênero e trabalho se alterou muito nos últimos 60 anos, as mulheres ingressaram no mercado de trabalho, algo que não acontecia anteriormente. Algumas iniciativas de defesa dos direitos das mulheres, como por exemplo, a Lei Maria da Penha, também fazem com que os homens tenham que se reposicionar. Algumas iniciativas muito importantes, vão mostrando que diversos privilégios são vividos pelos homens de maneira silenciosa. A grande maioria dos homens não percebe e isso é parte do problema”.

Assista à entrevista: https://youtu.be/i-QM3wvNp10

“Eu tenho dúvidas sinceras se existe esse homem contemporâneo, ou seja, se há alguma coisa específica que é vivida por todos os homens hoje e que não era vivida no passado e que não vai ser vivida no futuro. Eu tenho dúvidas. Porque como no exercício de uma psicanálise, a nossa relação com o passado ela é sempre tensa, a gente nunca ultrapassa o passado”

“É muito comum a gente ouvir a ideia de que há uma “crise da masculinidade”, os “homens não sabem mais como ser homens”, “as mulheres ganharam muitos direitos e legados e agora o homem não tem mais aquele lugar do provedor”, eles não sabem o que fazer, eles estão perdidos… Essa ideia que foi um dos disparadores da minha pesquisa. À medida que eu fui tendo contato com documentos históricos, fui percebendo que essa crise é constitutiva de toda masculinidade moderna, desde quando o homem começou a pensar “o que era ser homem” em relação à mulher e que isso não estava dado por uma narrativa religiosa ou sobrenatural; existe essa ideia atualmente que eu ou a sociedade perdemos referências”

“A masculinidade tem uma ficção sobre o passado, na qual no passado os homens “eram machos de verdade” e a gente teria que retomar isso. Essa ideia bizarra e criminosa é sobretudo fantasiosa, de que no passado existia uma virilidade total e de que hoje os homens estão cansados, estão em crise ou que temos problemas que não tínhamos antes, ela não é totalmente verdade”

“Essa ideia de que antigamente as pessoas sabiam o que era “ser homem”, isso embasa discursos profundamente problemáticos e quase criminosos do governo atual”

GÊNERO E PRECONCEITO

“Ter um gênero ou ser um gênero é uma fixação, na qual os termos dessa fixação com as suas especificidades vão se dar sempre em determinações históricas.

Então se a gente perguntar para uma pessoa na rua “você é homem?”, isso pode causar uma estranheza. É uma tematização possível por conta do momento histórico que a gente está vivendo das questões de gênero, das questões trans que mostram que nascer com um determinado corpo não implica, e na verdade nunca implicou desde a antiguidade, em você ter um determinado conjunto de caraterísticas que te localize como homem”

“Mesmo a gente concebendo que existem dois sexos hoje, a gente continua carregando partes dos preconceitos dizendo que a mulher continua sendo um ser inferior. Para os gregos era isso, que a mulher tinha menos calor corporal, ela era menos perfeita e, portanto, ela não era um homem. Tanto que eles têm relatos de que algumas pessoas teriam virado homem [trans] porque a natureza tende ao “mais perfeito”. A gente continua vendo a mulher como uma espécie de caso específico do homem, que seria o “sinônimo de universal”.

“Tanto que quando determinado privilégio é nomeado, isso causa muita persecutoriedade nos outros, eles se sentem muito tocados e reagem de maneira agressiva muitas vezes, o que demonstra uma certa fragilidade psíquica do termo. Ou até mesmo de uma maneira submissa mais sublinhada, ou seja, dizendo aquele clássico “nem todo homem” ou “eu não””

MACHISMO ESTRUTURAL

“É preciso lembrar, recorrendo a pensadoras feministas como Gayle Rubin, que o machismo ou o patriarcado, não é algo psicológico, – assim como o racismo não é algo psicológico, não existe uma pessoa que nasceu com o “gene racista ou ela tem um ego racista” -, o machismo é uma questão estrutural, os homens performam o machismo. Mas o machismo é sobretudo uma relação de opressão que na maior parte das vezes é desconhecida pelo sujeito; o sujeito age no machismo ainda que não tenha consciência disso”

“Quando a gente caminha pelas cidades do Brasil, quantas placas têm nomes de mulheres? Pouquíssimas. As nossas referências de humanidade são masculinas e isso vai criando subjetividades marcadas por essa lógica assimétrica social”

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E FEMINÍCIDIO

“Em termos muito gerais, a psicanálise entende que muitos atos violentos, surgem quando há impossibilidade da fala ou da palavra. É uma resposta ao sujeito a uma angústia do sujeito de não conseguir colocar em determinados termos um conflito. Essa reação que os homens têm de violência – claro que se articula com determinantes sociais também, como por exemplo alcoolismo, desemprego -, elas tocam em um ponto que diz respeito à educação masculina, que é a ideia de que o homem “tem que ser alguma coisa”, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o único objeto de desejo da sua mulher”, porque isso se articula com uma lógica monogâmica também. Esses imperativos fazem no sujeito masculino, no fundo, um sujeito mais passível de fragilidade porque ninguém psicologicamente consegue ser tudo que almeja”

“A gente vive em uma sociedade que pune pouco os atos machistas. Isso estimula uma continuidade, uma perpetuação desses atos odiosos”

“Note que a violência é estruturante da sociedade brasileira pelo seu passado colonial, que é de uma violência brutal e que durou muito tempo. Isso evidentemente tem raízes que a gente não consegue extirpar tão facilmente e ela se perpetua justamente porque a gente não fala dela. A gente se vê como um país cordial; “briga de marido e mulher, depois passa”

RECORTE SOCIAL E RELIGIOSO

“Mas, a violência contra a mulher atravessa todas as classes sociais. Ela não é algo específico de pessoas ou de famílias que estão em classes sociais ou zonas do Brasil mais afastadas. Isso pode ser mais comum, mas o problema estrutural do gênero como o próprio nome diz, ele é estrutural”

“Temos outro recorte que é cada vez mais importante no Brasil, que é o recorte de cunho religioso. A população evangélica tem figurações de gênero que são muito fixas e que intensificam essa assimetria de imagens de gênero, ou seja, “homem é isso”, “mulher é aquilo””

“Toda vez que a gente vai se aproximar da definição essencial de homem, ela escapa pelas mãos”.