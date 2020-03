O que fazer com as crianças em casa

Vejam que bacana esta lista que hoje recebemos.

*

O que fazer nestes tempos difíceis sobretudo com crianças em casa?

Além das tardes de cinema com pipocas, colo, mimos, brincadeiras, jogos de tabuleiro, programas interessantes na tv, netflix, youtube, etc. deixo aqui uma lista de recursos que podem usar com os vossos filhos, para que este período difícil seja mais leve para os mais pequenos e com o máximo de tranquilidade possível para todos:

https://www.tempojunto.com/ (Site genérico, rico em actividades que se podem fazer em família)

Escola virtual com acesso gratuito a todos os anos: https://www.escolavirtual.pt/Pagina-Esp…/acessogratuito.htm…

Português (ler histórias em voz alta aos mais pequenos):

https://contadoresdestorias.wordpress.com/

https://janelasobreoamor.wordpress.com/

https://historiasparaosmaispequeninos.wordpress.com/

Matemática:

https://www.khanacademy.org

https://www.funbrain.com/

https://xtramath.org/#/home/index

https://www.matific.com/

https://www.prodigygame.com (canal de youtube: www.youtube.com/channel/UCxWb50Qqme345XN1kFVpPxA)

https://myminimaths.co.uk/

https://www.mathsgenie.co.uk/gcse.html (canal de youtube: www.youtube.com/channel/UCTr7jsVuqZdRJDe2Nnvnxvw)

https://www.mathsisfun.com/

Ciências:

Era uma vez: https://www.youtube.com/channel/UCoujti21qMtpLxqpAlbGkUQ (“Era uma vez a Vida”. Também há disponível a série “Era uma vez o Homem”, “Era uma vez o Espaço”, “Era uma vez os inventores” basta procurar)

Aprender ciência a fazer brinquedos!

http://arvindguptatoys.com/ Canal de Youtube: www.youtube.com/user/arvindguptatoys

https://www.thetoymaker.com/

Natureza:

http://ahortaencantada.blogspot.com/

http://www.sciencekids.co.nz/nature.html

www.nwf.org/kids/

https://www.natgeokids.com/uk/

Astronomia:

www.frontiernet.net/~kidpower/astronomy.html

http://kids.msfc.nasa.gov/

www.jpl.nasa.gov/kids/

STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática):

www.manualdomundo.com.br/ Canal de youtube: www.youtube.com/channel/UCKHhA5hN2UohhFDfNXB_cvQ https://www.criticalthinking.com/ https://www.playdoughtoplato.com/ https://www.simplykinder.com/category/math/ https://thehomeschoolscientist.com https://craftprojectideas.com/cat…/how-to/teachers-corner/ www.evilmadscientist.com/ https://thedadlab.net/ (canal de Youtube: www.youtube.com/channel/UCc_-hy0u9-oKlNdMKHBudcQ); https://mysteryscience.com https://thekidshouldseethis.com https://thecrashcourse.com e o canal de youtube: https://m.youtube.com/user/crashcoursekids https://www.crestawards.org https://www.dkfindout.com/uk/

História:

https://www.wdl.org/pt/sets/world-history/timeline/

http://historia-portugal.blogspot.com/

Geografia:

https://online.seterra.com/pt

https://world-geography-games.com/world.html http://www.geografia7.com/ (para os mais crescidos e não só)

Arte:

https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/

https://www.kid-at-art.com/

http://origamiyoda.com/

http://www.kidsthinkdesign.org/

https://smarthistory.org/

https://www.redtedart.com

https://www.facebook.com/artfulparent/

https://theimaginationtree.com

Idiomas (inglês, etc):

http://www.bbc.co.uk/learning/coursesearch/

https://www.duolingo.com

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/ (quem tiver tablet pode descarregar a aplicação gratuitamente)

https://www.britishcouncil.org/school-resources/find

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/radio

https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/ (podem descarregar ebooks gratuitamente)

https://toytheater.com/

Programação:

https://blockly.games

https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/

https://www.dkfindout.com/uk/

Para os mais crescidos (e não só):

Vários temas/cursos:

https://www.bighistoryproject.com/home https://www.futurelearn.com

https://www.senecalearning.com

https://www.open.edu/openlearn/

https://idea.org.uk

https://ed.ted.com

https://www.tinkercad.com

Música:

Drumbit.app

https://www.flowkey.com/en