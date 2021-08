Oscar Quiroga, na pandemia: “O ser humano é uma loucura”

Estamos diante de nós com todos os nossos erros, mas em termos de encontrar saídas temos muito mais recursos do que antes. A astrologia pode ser um instrumento para navegar no meio dessa complexidade

“Para entender uma experiência tão complexa como essa, a experiência da vida, nós precisamos sair do pensamento linear. Nós estamos acostumados a encontrar uma lógica nas situações para nos acomodarmos nessa linearidade de causa e efeito. Infelizmente o universo não funciona linearmente, essa lógica é um recurso todo nosso, todo humano.

Cada um de nós não é um mero resultado de uma causa anterior, cada um de nós é um ponto infinitamente conectado com diversas camadas existenciais e todas acontecendo simultaneamente juntas e ao mesmo tempo. O ser humano é uma loucura”

Assista à entrevista: https://youtu.be/8bAIQaARqjU

“Daqui para frente o sistema econômico mundial vai estar em reviravolta e vai mudar muito, porque as demandas se tornaram completamente diferentes das que eram. Todos viramos “Zaratustra” neste momento da pandemia, confinados tivemos muito mais tempo para pensar, então reconsideramos muitos dos hábitos que nós tínhamos. Reconsiderando os hábitos você muda radicalmente a circulação de riqueza, porque a demanda de produtos e serviços é diferente”

“Extrema direita ou extrema esquerda, o que só muda é o nome, porque nas duas frentes somos assediados moralmente. Não podemos falar nada que já vem a militância apedrejar. Eu cresci no meio da extrema direita, nasci em 1957 então só fui ver democracia quando já tinha saído do Brasil. Eu só vi ditadura militar na Argentina então conheço muito bem como funcionam as estratégias de tentar silenciar, quais são os eixos moralistas”

“Não acho o conservadorismo ruim, eu acho os recalcitrantes ruins”

“A raiz da nossa civilização é tratarmos o ser humano como um selvagem que precisa ser domesticado, e isso permeia a direita, a esquerda, o centro, a religião, a ciência”

“A cada dois dias, dois dias e meio, acontece o ciclo da lua vazia. Se durante a lua vazia a gente se despreocupar intencionalmente dos resultados, você não sabe o que agrega isso de calma e tranquilidade na pessoa

*

Depois de quase um ano e meio de pandemia, o astrólogo deste jornal há mais de 34 anos, Oscar Quiroga, faz uma reflexão da experiência humana nesta reclusão forçada e suspensão dos prazeres mundanos com ajuda dos astros, passando até pela política.

Como os astros podem ser guias ou forma de alento em períodos agoniantes e assustadores – mas que se encaminham para um fim – e como a quarentena, para quem fez, possa ter servido como um momento de introversão e redescobrimento de si mesmo.

Nesta entrevista o astrólogo apresenta sua visão lúdica e analítica sobre o que é o ser humano, a vida pandêmica, nossas missões e o como os astros nos influenciam.

Oscar Quiroga, deixou a faculdade de medicina em Buenos Aires, onde nasceu, em 1978 e veio para o Brasil para fugir da ditadura militar.

No Brasil cursou Psicologia na PUC-SP e em 1986 começou a assinar uma coluna diária de horóscopo para o Caderno 2 do Estadão, onde está até hoje.

Atualmente, além de astrólogo do jornal, acaba de lançar a plataforma Únicos (osunicos.com.br), que oferece uma análise integrada do ser humano e que mostra a melhor maneira de aproveitar os períodos astrológicos.

*

“Quantas pessoas descobriram nessa pandemia, por terem sido forçadas a uma reclusão, que não queriam se casar, que não queriam ter filhos, que não queriam fazer nada do que fizeram. O modelo em que a gente se meteu era assim: “ok, vou casar, vou ter filhos, vou morar em um apartamento pequeno porque a maior parte do tempo estou na rua….”.

De repente esse modelo foi para o espaço e ficamos todos restritos a ambientes pequenos, tendo que enfrentar as questões que são mais complexas para nós, como a do relacionamento humano, que é de nos suportarmos ao invés de jogarmos pedras uns nos outros. É uma experiência radical porque você pode aprender a tolerar, ampliar a sua visão e aceitar as diferenças ou [não] e aí dá extremamente errado”

“É cientificamente comprovado, que se você deixa um ser humano em paz, experimentar com liberdade, você vai construir um ser humano pacífico, alegre, divertido e com muita disposição de se relacionar solidariamente, mas nós fazemos o contrário”

“Não é à toa que a pele seja o órgão mais extenso do ser humano, porque nós precisamos de contato físico, nós precisamos que a pele esteja estimulada o tempo inteiro. Nós podemos passar um dia de olhos fechados, podemos passar um dia sem falar e sem ouvir, mas não podemos passar nenhuma hora sem toque. Essa é a pior parte da pandemia, é isso que está fazendo com que as pessoas fiquem insanas, a falta de proximidade física e que aqui no Brasil é muito exuberante”

“Uma das coisas importantes e muito positivas que estão acontecendo com a pandemia é que estamos começando a nos habituar com esta ideia, com esta realidade de que tudo é muito complexo e não é suficiente nos acomodarmos nesse jogo linear de causas e efeitos que traz também o vício de encontrarmos culpados para recriminar e que isso “soluciona” o problema. Ficamos tentando fazer um trabalho muito ingrato que é tentar revitalizar uma árvore seca, umedecendo as folhas, ao invés de ir diretamente na raiz”

“Nós chegamos nessa pandemia de uma forma aleatória. Houve diversos erros e descuido com o meio ambiente, negligência das relações complexas da sociedade, negligência nossa de escolhermos representantes pelo que o marketing [político] nos convence ao invés de pararmos e refletirmos sobre aqueles que precisam governar. É uma série de coisas que com o vírus acabaram convergindo. Estamos diante de nós com todos os nossos erros”

“Em termos de encontrar saídas temos muito mais recursos do que antes. Se não tivéssemos a internet, o trabalho teria sido quase totalmente suspenso”

“A astrologia nesse momento pode servir como um ponto de apoio a qualquer pessoa para entendermos que não estamos sozinhos em nenhum momento da existência. E que apesar de privilegiarmos muito a individualidade e a originalidade de sermos únicos, na verdade somos pontos cósmicos completamente interrelacionados com todas as dimensões das forças telúricas, das forças cósmicas. A astrologia pode ser um instrumento para você navegar no meio dessa complexidade”

“Sem tensão não seriamos capazes nem de andar, pois até o ato de andar é contra a natureza. Os nossos corpos não foram feitos para andar. Nossos corpos andam primeiro porque nós somos criativos, então inventamos que andar com as duas pernas é bacana. O ato de andar é um “desequilibrar-se continuamente” e a tensão necessária para você não perder o equilíbrio é você continuar andando.

Em meses de muita tensão, quando escrevemos isso no horóscopo os leitores dizem, “que merda, o apocalipse”, mas pelo contrário, é quando a tensão aumenta que nós somos pressionados pelas circunstâncias para intervir com mais capacidade e mais destreza”

“A economia industrial, à qual estávamos amarrados, está desaparecendo completamente. A economia baseada no combustível fóssil está desaparecendo completamente. Então você tem enormes conglomerados de grandes riquezas “empatando o jogo” porque estão vendo que a qualquer momento vão perder o controle, e ao mesmo tempo, você tem empresas artesanais nascendo, o que significa que cada ser humano pode produzir a própria energia.

O que temos é uma grande força conservadora no pior sentido do termo, porque não acho o conservadorismo ruim, eu acho os recalcitrantes ruins e não os conservadores. Essa força recalcitrante que quer manter o domínio sobre as massas, o domínio econômico”

“A cada dois dias, dois dias e meio, acontece o ciclo da lua vazia que ocorre em períodos que nunca são do mesmo tamanho, podem durar minutos ou até 24 horas. Quando a lua entra em um signo ela começa a fazer relacionamentos geométricos com os outros planetas que se chamam de aspectos, e esses aspectos garantem que qualquer ação iniciada vai ter uma consecução, uma objetivação.

Na lua vazia é quando a lua não tem nenhum aspecto para fazer, não tem nenhum diálogo, então ela fica sem possibilidade de objetivação. Se a gente adotar o hábito de se pautar pelos períodos de produtividade enquanto a lua está fazendo aspectos e durante a lua vazia se despreocupar intencionalmente dos resultados, você não sabe o que isso agrega de calma e tranquilidade na pessoa”

“Se o Bolsonaro fosse capaz de consultar um calendário, não seria o Bolsonaro”

“A psicologia trata do passado do ser humano e trata da evolução psíquica do ser humano como produto de uma família e do ambiente em que ele cresceu. A astrologia lida com as determinações do futuro e não do passado. O futuro é tão real quanto o passado só que a gente ainda não aprendeu a dar essa bola toda. Porém nós estamos continuamente nos projetando no futuro, conversando com o futuro, esse é o tema da astrologia e isso a psicologia não dá conta”

“Uma vez fui dar uma palestra em um grupo lacaniano e quase “jogaram tomate” em cima de mim, porque mostrei que na verdade tem coisas que não são analisadas. Veja, quantas vezes já te aconteceu de você pensar em uma pessoa muito vividamente, que é improvável de você encontrar durante o dia, e ela aparece. Isso é o futuro falando com você, isso não é analisável pela psicologia”

“O astrológico é o “nós integrado a este corpo colossal de funcionamento inteligente que se chama universo”, isso é astrológico. Psicológico somos “nós integrados a uma sociedade, a uma civilização””.