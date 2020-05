Rodrigo Constantino no espelho

Assista à entrevista: https://youtu.be/zyOCxQcHcZs

Na guerra das narrativas, Rodrigo Constantino brilha como uma das cintilantes estrelas dos “speaches” radialescos e internetescos da direita conservadora.

E por que não ouvi-lo? Um monte de gente o acompanha. Na Jovem Pan, na Gazeta do Povo, no Zero Hora…. Só no insta, são mais de 67 mil seguidores. No twitter, 370… Importante conhecer, o seu modo de pensar.

Nesta entrevista exerci o papel da escuta, como se psicanalista fosse, pontuando e calibrando o discurso de nosso “paciente”. Trabalhamos com mediação de discursos aqui no Inconsciente Coletivo. Prezamos pela diversidade. Construções de pontes possíveis e imaginárias. Com a palavra…

“A resistência ao suposto fascismo é mais perigosa do que os arroubos autoritários dos governos Trump ou Bolsonaro”.