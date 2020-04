Sidarta Ribeiro: Terra em Transe, nossos sonhos e as drogas psicodélicas

Assista à entrevista completa: https://youtu.be/qWAhzRV2-xo

Nesta entrevista, o neurocientista Sidarta Ribeiro, autor de “O Oráculo da Noite”, relata as primeiras e surpreendentes descobertas feitas por estudos científicos sobre o sonho das pessoas dupsicodélicasrante a pandemia; arrisca três explicações para o negacionismo, pontuando que “o presidente está jogando no time do vírus – o covid não vai bater continência”; afirma que a ciência no país atravessa seu pior momento; e propõe o uso de drogas psicodélicas para ajudar a população a lidar com o trauma coletivo e planetário no contexto atual.

“Nossa alma, nossa alegria, nossa competência de amar, está gangrenando. E ela é muito rica. Ela é necessária não só para o Brasil, mas para o planeta”.

“Não da para botar ideologia no debate, a gente precisa de ciência, união, organização. (…) tem que ter um comando central agarrado à ciência, não adianta dar ordem, o vírus não vai bater consciência.”