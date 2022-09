Escolas e mídia precisam se unir na busca pela verdade

A menos de três semanas do primeiro turno das eleições, as pesquisas indicam que a imensa maioria dos eleitores já escolheu em quem votará para presidente. Isso explica por que, a despeito dos esforços dos candidatos, os índices de intenção de voto se mantêm relativamente estáveis semana após semana. Mas vale questionar o quanto de tanta convicção vem de informações confiáveis e análises conscientes, e o que se deve ao processo de desinformação ou simplesmente da raiva de um ou outro nome.

O questionamento é pertinente, pois se observa que os candidatos que lideram todas as pesquisas se dedicam mais a atacar um ao outro, inflamando a polarização social. Enquanto isso, aqueles preocupados em apresentar ideias mais consistentes para os problemas do país não decolam na preferência dos eleitores.

Esse não é um fenômeno recente, mas se tornou determinante nesse pleito. Isso se explica pelo ápice (pelo menos até o momento) da influência das redes sociais em nossas decisões e pela histórica baixa educação midiática do brasileiro.

A solução do problema é tão mais eficiente quanto mais cedo começar. A escola e a mídia são os principais responsáveis por reverter esse quadro. Não é de se estranhar, portanto, que esses políticos combatam ostensivamente esse trabalho de professores e de jornalistas, desacreditando-os e até os agredindo.

O recém-divulgado “Estudo global sobre alfabetização da informação” indicou que 55% dos entrevistados dizem que já compartilharam informações falsas porque achavam ser verdadeiras, sendo que um terço fez isso impulsivamente. Ainda assim, muitos disseram que “estavam ocupados demais” para verificar se o que passavam adiante era verdade.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Poynter para Estudos da Mídia, o projeto MediaWise e a consultoria YouGov, com apoio do Google. Foram ouvidas 8.585 pessoas na Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Índia, Japão, Nigéria e Reino Unido.

O levantamento indica ainda que 62% dos entrevistados dizem ser impactados por informações falsas online toda semana, mas a maioria, especialmente os mais velhos, relutam em corrigir pessoas que publicam informações falsas.

Outro estudo, publicado no ano passado por pesquisadores da Universidade de Stanford (EUA) a partir de entrevistas com estudantes do ensino médio americano, indicou que eles têm enorme dificuldade em identificar notícias falsas, sendo facilmente enganados por dados mentirosos ou maquiados. Em um exemplo gritante, 97% deles acreditaram em um site que alegava trazer fatos sobre estudos do clima. Na verdade, ele defendia a indústria de combustíveis fósseis, que o patrocinava.

Os autores do estudo afirmam ser crítico que a educação midiática seja incluída nas escolas, e que os estudantes aprendam como jornalistas e agências de verificação trabalham. Segundo eles, isso deve integrar, de maneira transversal, todas as disciplinas, “de História a Matemática”.

Felizmente, há esperança, mesmo em uma sociedade fortemente polarizada e vítima da desinformação, como a brasileira. No sábado, o Datafolha divulgou pesquisa que aponta que mais brasileiros buscam informações jornalísticas para decidir em quem votar. Foram avaliados o impacto das notícias na TV, nas redes sociais e no rádio.

O índice dos que consideram as notícias muito importantes para o voto para presidente cresceu em todas elas, frente ao que se observava na eleição anterior, em 2018. No caso da TV, isso subiu de 43% para 48% dos entrevistados, indo de 38% para 44% de notícias nas redes sociais, e de 39% para 42% no rádio.

Desde pequeno

Educadores afirmam que a educação midiática deve começar com as crianças, especialmente porque elas ficam online cada vez mais cedo. Assim como pessoas que começam a fumar muito jovens desenvolvem um vício mais resistente, a polarização pelas fake news é mais poderosa e nociva se começa já com adolescentes.

A escola é o melhor lugar para isso, até pela diversidade do ambiente. Educadores precisam usar os recursos do mundo digital na tarefa, ensinando os alunos a verificar diferentes fontes, a fazer pesquisas eficientes em buscadores, a usar as agências de checagem de fatos, a desconfiar do que lhes chega por redes sociais e comunicadores, e a entender que mesmo um conteúdo “viralizado” pode ser falso.

A mídia vem realizando campanhas de esclarecimento da população, mas ainda está distante de uma colaboração ativa com as escolas. Isso precisa mudar! Afinal devem desenvolver um senso crítico apurado, mas não apenas nos adultos.

A escola não pode ser apenas um lugar para se aprender as disciplinas tradicionais, como linguagem e matemática. Deve ser um espaço de desenvolvimento de cidadania, diversidade, inclusão e tolerância. Por isso, erra quem diz que não devam debater política de maneira construtiva com seus alunos.

Os estudantes devem ser auxiliados a entender não apenas como funcionam as instituições democráticas, mas também como a política influencia nossas vidas de maneira determinante, e o papel ativo de cada um de nós no processo democrático. Isso não tem nada a ver com partidarização da escola, e sim de consciência cívica, para que as crianças cresçam com menos chance de ser tornarem adultos manipuláveis pelos diferentes grupos de poder.

Nesse esforço essencial para a democracia, educadores e jornalistas precisam cuidar apenas para inadvertidamente não criar um efeito indesejado de as pessoas ficarem tão críticas a ponto de achar que todas as fontes de informação são igualmente suspeitas. Risco maior seria desenvolver um tipo de niilismo sugerindo que todas teriam algum tipo de motivo oculto para querer manipular a população. Esse, aliás, é uma tese difundida por aqueles que se beneficiam da desinformação.

Quando eu era adolescente, tive a felicidade de contar com essa orientação de meus professores, que contrapunham ideias progressistas e conservadores, ajudando-me a elaborar uma compreensão ampla do mundo, que é necessariamente diverso. Educadores devem ser ajudados e orientados, nunca censurados ou constrangidos.

Também tive a felicidade de ter uma robusta educação midiática desde pequeno, aprendendo o papel essencial do jornalismo na manutenção da democracia. E assim aprendi a “separar o joio do trigo” desde cedo.

Temos que parar de acreditar que “política, religião e futebol não se põem à mesa”. Isso só serve para criar cidadãos mais “dóceis”, que não se envolvem com temas delicados, aqueles que convidam a pensar e a melhorar a sociedade. Com isso, tornam-se mais suscetíveis a comandos de líderes em quem acreditam.

Em um mundo em que a desinformação conseguiu levar a sociedade à beira de um precipício fatal, aqueles que trabalham com a verdade, com a ciência, com a cidadania e com o bem comum precisam se unir para ajudar jovens e adultos e escapar do sedutor mecanismo da desinformação. A democracia não pode continuar sendo usada para destruir a própria democracia.