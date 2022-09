Eu só quero um pouco de paz!

As redes sociais não nos deixam em paz!

Não falo da característica essencial de seus algoritmos, que nos mantêm continuamente estimulados para que compremos todo tipo de quinquilharia. Estou me referindo ao permanente bombardeio ideológico que cria dispostas a importunar, humilhar e deliberadamente prejudicar desconhecidos, apenas porque pensam de maneira diferente.

Quem faz isso não são os sistemas: são as pessoas que os usam! Poucas delas comandam o processo; a imensa maioria serve de massa de manobra.

Todos nós potencialmente somos vítimas, em maior ou menor escala. Isso acontece desde aquele primo que vota em outro candidato e por isso fala mal de você no “grupo da família”, até manadas que atacam, com processos orquestrados de destruição de reputação, quem pensa de outro jeito.

A vítima não fez nada de errado! Em muitos casos, é agredida justamente por fazer bem o que se espera dela. Isso acontece porque, enquanto um democrata convive e aprende com as diferenças, um totalitário tenta calar e, se possível, destruir qualquer voz dissonante.

Mas, como diz o ditado, “quem com ferro fere, com ferro será ferido”. Quem hoje pratica esse horror e pede a cabeça de quem está no coliseu amanhã pode virar comida de leão. Não dá para acalmarmos a alma desse jeito!

Um exemplo tristemente emblemático aconteceu na terça passada, quando o deputado Douglas Garcia (Republicanos-SP) agrediu a jornalista Vera Magalhães, durante o debate da TV Cultura entre os candidatos ao governo de São Paulo. Já há bastante tempo, ela vem sendo atacada não por ter cometido algum erro, mas justamente por estar fazendo bem o seu trabalho de fiscalizar o governo.

Todo governante comete erros: alguns mais, outros menos. Uma as funções da imprensa é identificar, investigar e apresentar isso à população. Dessa maneira, o jornalismo protege a sociedade dos abusos dos poderosos. Quem se dedica a enaltecer governantes não pode ser chamado de jornalista.

Não deixa de ser curioso que aqueles que hoje atacam a imprensa há bem pouco tempo a aplaudiam por fazer o seu trabalho expondo os malfeitos dos governos anteriores. E não será surpresa se voltarem a aplaudir esses profissionais, caso aconteça uma alternância de poder nas próximas eleições presidenciais.

É muito triste que os agressores de Vera Magalhães não consigam conviver com seus erros sendo expostos. Ao invés de aprender algo com isso, tentam “matar o mensageiro”, como se, ao silenciar aqueles que expõem os fatos, seus pecados deixassem de existir.

Trazendo para a realidade cotidiana de quem não tem a visibilidade de uma das mais importantes jornalistas políticas do país, o processo de destruição de reputação também acontece. Nesse caso, ele se dá pelo nefasto “cancelamento” nas redes sociais, em que pessoas incentivam que grande quantidade de usuários ofenda e bloqueie quem lhes incomoda, mesmo que a vítima esteja certa.

Nesse cenário, pensar livremente se transformou em um campo minado difícil de ser transposto. Quaisquer que sejam nossas ideias, elas sempre desagradarão algumas pessoas. Mas, se antes isso não causava nenhum problema, em tempos de redes sociais, seus algoritmos usarão esse desalinhamento para atrair grande quantidade de indivíduos dispostos a nos agredir.

Como resultado, muita gente boa, que poderia contribuir positivamente com a sociedade, deixa de se expor, pelo medo de ser atacada em seu altruísmo.

Nessa hora, todos perdem!

O ódio de uma nação

Esse comportamento destrutivo de manada foi antecipado pelo episódio “Odiados Pela Nação” (“Hated in the Nation”), o sexto da terceira temporada da série de ficção científica britânica Black Mirror, lançado em outubro de 2016. Na história, pessoas começam a morrer misteriosamente após sofrerem ataques no Twitter de quem não gostava de suas ideias ou posicionamentos. Entretanto, no final, todos que tuitaram contra as vítimas também acabam sendo assassinadas.

A sociedade é naturalmente plural. Mesmo em ditaduras, em que líderes políticos ou religiosos tentam impor um pensamento único, as diferenças entre as pessoas continuam existindo. Quando muito, elas são sufocadas pelo medo da força bruta ou da truculência ideológica. Ainda assim, a diversidade não morre. Quando há espaço e oxigênio, ela germina.

A “manada” precisa ser impedia de ver o “outro lado”, pois, ainda que não goste de suas ideias, pode perceber que é possível conviver em harmonia com as diferenças e até construir com o outro. Isso aparece em outra ficção, o filme cubano “Morango e Chocolate” (1993). Nele, as autoridades de uma Cuba de 1979 determinam que um estudante universitário se aproxime de um artista descontente com a atitude do governo contra a comunidade LGBT e com a censura cultural. O objetivo é que o primeiro espione o segundo para a máquina de repressão estatal. Mas, no final, ao conhecer e entender o lado do artista, o estudante se torna seu amigo e o apoia.

Somos muito mais parecidos que diferentes dos que têm outras visões de mundo. Quando esquecemos ou somos estimulados a ignorar isso, engrossamos a coluna do “nós contra eles”, que vem crescentemente deformando a sociedade brasileira há uns 20 anos.

As redes sociais não podem se transformar em novos tribunais da Santa Inquisição, pois a fogueira pode ser acesa para qualquer um. Do lado de todos nós, devemos abandonar o hábito de “cancelar” aqueles que pensam de outra forma e passarmos a ver o que essas pessoas têm de bom.

Essas plataformas digitais, por sua vez, precisam melhorar suas regras e seus sistemas, para impedir que a “política de cancelamento” continue a fazer vítimas, cujo direito de defesa é simplesmente eliminado pela massa transloucada pelos algoritmos. Do jeito que funcionam hoje, todos parecem ter o direito de ser sumários juízes e algozes de qualquer caso, o que corrói os princípios básicos de convivência.

E ainda se dizem “redes sociais”!

Quanto aos “intolerantes de carteirinha”, precisam entender que as pessoas com pensamentos diferentes dos seus ajudam a desenvolver a sociedade, justamente porque enxergam o que eles não são capazes de ver, assim como veem a mesma coisa de maneira diversa.

A paz se materializa por uma divergência respeitosa e construtiva.