Não destile ódio nas redes: você pode ser a próxima vítima

Ódio sempre gera mais ódio!

Tenho observado com apreensão a escalada de agressões nas redes sociais, que chegaram ao ponto de reputações de inocentes serem destruídas para se atingir pessoas próximas a elas.

A banalização sistemática dessa prática por alguns grupos faz com que esse recurso nefasto pareça natural e até justificável. Como resultado, qualquer um está sujeito a sofrer esse abuso, simplesmente porque cruzou o caminho de um “valentão digital”. Ele se sente à vontade para praticar esse ato pelos maus exemplos que vê o tempo todo nas redes, e por achar que o mundo digital lhe oferece uma espécie de “véu mágico” que lhe protege de punições e de ele mesmo provar o mesmo veneno.

Nós pagamos por tudo que fazemos no meio digital, e essa conta vem na forma de ataques do mesmo tipo, mas também de processos, multas e até prisões. A desculpa esfarrapada de que esses crimes são protegidos pela “liberdade de expressão” apenas demonstra como essas pessoas são despreparadas ou -pior- mal-intencionadas.

Veja no meu vídeo abaixo o que você pode fazer para se proteger e para ajudar a minimizar essa prática. E depois compartilhe suas percepções nos comentários.

