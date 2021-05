Os perigos de ser famoso

Em 1968, o genial artista americano Andy Warhol disse que “no futuro, todos serão mundialmente famosos por 15 minutos”. Ele não poderia antecipar o fenômeno das redes sociais, que, 35 anos depois, viabilizariam, pelo menos em tese, sua visão. Afinal, com elas, uma publicação de qualquer pessoa pode potencialmente ganhar visibilidade internacional, mas esse indivíduo provavelmente voltará depois ao anonimato com a mesma velocidade com que dele saiu.

Isso não é uma abstração filosófica: é um fato! As redes sociais realmente vêm permitindo isso, especialmente na última década, o que iniciou uma corrida generalizada pela fama, de uma maneira que deixaria Warhol surpreso.

Muita gente quer ser famoso e trabalha para tal nas redes sociais. Uns tantos querem o dinheiro que pode vir disso, mas a maioria quer mesmo aquilo que eles acreditam serem benefícios da superexposição. Mas são iludidos ao pensar assim!

Primeiramente porque as redes sociais, com raríssimas exceções, não tornam as pessoas verdadeiramente famosas. No máximo, dão a elas os tais “15 minutos de fama”. Depois porque elas não estão nem de longe preparadas para o lado sombrio da fama, do qual ninguém quer falar.

E é aí que a coisa complica!

Veja esse artigo em vídeo:

Posso usar o meu próprio exemplo para ilustrar o caso. Escrever no Estadão e ser LinkedIn Top Voice, com mais de 750 mil seguidores nessa rede me dão uma ótima visibilidade a minhas ideias. Toco a vida de muitas pessoas e espero, pelo menos em alguns casos, inspirá-las e compartilhar um pouco do que sei. Eventualmente sou reconhecido em eventos, em aulas e, em raras ocasiões, na rua. Mas isso não me faz famoso.

Famosos são, por exemplo, o William Bonner, o Fausto Silva, o Mário Sergio Cortella, o Caetano Veloso. Esses são reconhecidos em qualquer lugar que estiverem, a qualquer hora. Caetano chegou até a “virar notícia” em 2011 ao estacionar seu carro no Leblon, uma pérola do antijornalismo que rendeu muitas piadas, mas que demonstra a perseguição que alguém famoso de fato sofre. Há também o caso da barba de William Bonner, que sacudiu as redes sociais após sua volta de férias, na segunda passada.

Afinal, qual o real interesse nesses dois casos? Nenhum! Mas a quem se referem interessa.

Muitos daqueles que querem ser famosos buscam desesperadamente ser amados, para compensar carências pré-existentes. Sem dúvida, alguém famoso tem a possibilidade de conhecer uma quantidade enorme de pessoas, e algumas delas podem se tornar verdadeiros amigos e (quem sabe?) algo mais. Mas é preciso ter consciência que será necessário beijar muitos, muitos sapos até encontrar o príncipe.

Há aqueles que esperam ganhar rios de dinheiro! Ser famoso pode, de fato, ajudar nisso. Mas, mesmo para famosos, o dinheiro só vem com trabalho. Muitos bons negócios podem surgir disso, mas não se deve achar que o dinheiro simplesmente cairá do céu.

É possível se tornar o rosto de ações importantes para a sociedade. Isso pode ser particularmente gratificante quando a iniciativa está em linha com suas próprias crenças, emprestando sua imagem para melhorar a vida de quem precisa.

Por outro lado, tem gente que quer ser famosa para ganhar presentes e “furar filas”. Particularmente acho isso muito ruim, mas, para esse pessoal, essa é a melhor coisa de ser famoso.

O lado sombrio

As pessoas adoram falar do lado bom dessa vida, mas infelizmente nem tudo são flores nisso. Quem quiser trilhar esse caminho precisa lidar com alguns aspectos bem sombrios.

Por exemplo, é preciso estar preparado –emocionalmente e às vezes com medidas práticas– para enfrentar todo tipo de insultos e ameaças, até mesmo contra a sua vida, as de seus familiares e as de seus amigos. Na imensa maioria dos casos, elas são inócuas, vindas de haters e de outros tipos de desocupados que simplesmente não gostam de você. Mas, com o aumento da polarização política e da irracional intolerância, essas ameaças nem sempre podem ser simplesmente ignoradas.

Por outro lado, muitas pessoas acham que são “amigas de infância” do famoso. Isso não seria um problema, se algumas delas não exigissem um comportamento recíproco e atenção, o que obviamente é inviável. Diante dessa negação, elas podem cair no grupo anterior, dos haters, que, em muitos casos, não passam de fãs que querem colo.

Outro fator com o qual também se deve lidar (e muito) é a quantidade de pessoas (a maioria desconhecidas) que lhe pedem todo tipo de favor. E não me refiro a autógrafos, mas sim a emprego, dinheiro e até alguns pedidos bem esquisitos ou questionáveis. Naturalmente, também não é possível atender isso, especialmente quando se avolumam. Alguns “famosos de primeira viagem” tentam ajudar, mas se sentem culpados quando percebem que não conseguem. Precisam entender que não podem salvar o mundo e que devem conviver com isso!

Uma das piores coisas de ser famoso é perder a liberdade para se fazer em paz coisas básicas, como ir a um restaurante, supermercado ou cinema. Sempre haverá alguém que o reconheça e que se sentirá no direito de invadir seu espaço pessoal, como se atender fãs fosse um trabalho contínuo. Mas ainda pior é quando quem faz a abordagem não é um fã, e sim um hater, que se dá o direito de fazer agressões publicamente.

Na mesma linha, a pessoa famosa tem muito mais chance de ser perseguida presencial e digitalmente. Tudo que faz será visto e divulgado, mesmo as coisas mais insignificantes, o que pode causar muitos transtornos. Há ainda o roubo de informações e de identidade, e tentativas de extorsão. Nesse caso, o problema necessariamente deve envolver a esfera jurídica, ou pode resultar em muita dor de cabeça.

Em uma situação extrema, há o risco de sequestros ou coisas do tipo. A ironia maior é que o famoso nem sempre é rico. Mas, por ser muito conhecido, os bandidos acham que pode render um vultoso resgate.

Vidraça maior, pedrada mais fácil

É triste, mas o famoso pode não ter feito absolutamente nada de errado e ainda assim sofrer um ou mais desses problemas. Eles não estão associados a ser uma pessoa boa ou ruim, e sim ao tamanho da sua exposição. Em resumo, quanto maior a fama, mais coisas boas e ruins virão com ela.

Isso me faz lembrar de quando Pedro Bial entrevistou William Bonner para seu programa. A conversa foi ao ar no dia 26 de maio do ano passado. Em determinado momento, o editor-chefe do Jornal Nacional explicou como tem dificuldade de ir até a uma padaria, não pelo assédio dos fãs, mas pela hostilidade de haters. Morador do Rio de Janeiro, em determinada época, teve que viajar de carro todos os fins de semana para ver o pai doente em São Paulo, porque não conseguia mais pegar um avião. O mais triste é saber que isso se deve à sistemática campanha do governo federal de inflamar a população contra jornalistas, e ele é o jornalista mais famoso do país.

Pouquíssimas pessoas têm o preparo e o apoio de Bonner para lidar com alguma exposição que as redes sociais lhes dão. Às vezes, sequer recebem algo do lado bom da história. Isso explica, pelo menos em parte, por que, de vez em quando, vemos casos de influenciadores digitais cometendo suicídio.

Curtidas não pagam boletos e seguidores não fazem ninguém famoso!

Ter 5.000 ou 50.000 fãs faz tanta diferença assim? “Fazer dancinhas” no TikTok ou tirar fotos insinuantes no Instagram podem dar isso a qualquer um. Mas o que há de realidade nessa exposição? Essa “fama” provavelmente é ilusória!

Se o que se procura é dinheiro, melhor que ter seguidores é fazer verdadeiramente um bom trabalho. No caso das redes sociais, o que mais importa é construir conversas com profundidade e que acrescentem algo ao outro. Se isso for bem feito, a fama pode vir, e de maneira mais sustentável.

No final, exceto para os egocêntricos, é muito melhor que conheçam seu nome que seu rosto. Do meu lado, quero apenas compartilhar minhas ideias, meu conhecimento e meu trabalho. Talvez o melhor seja mesmo ter apenas 15 minutos de fama.

Ou 30 talvez.