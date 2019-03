Reflexão: “Bons artistas copiam; grandes artistas roubam!”

A frase acima, atribuída a Steve Jobs, não é muito inspiradora, mas abre a cena abaixo de “Piratas da Informática” (“Pirates of Silicon Valley”, 1999), talvez a mais memorável do filme. Em apenas três minutos, o filme demonstra como a Apple “roubou” a ideia da interface gráfica e do mouse da Xerox e, ao lançar o Lisa e principalmente o Macintosh, passou ao mundo a ideia de que que foram eles que inventaram tudo aquilo.

A sequência, com narração em off de Steve Wozniak (co-fundador da Apple) é memorável e merece ser vista. Mesmo por que ela traz vários ensinamentos para qualquer negócio:

valorize a “prata da casa”;

não despreze o que não entende;

esteja aberto a oportunidades e ao novo;

fique atento à concorrência;

surpreenda sempre o consumidor;

a galinha que cacareja mais alto nem sempre é a dona dos ovos, mas leva a fama.

Esse filme de baixo orçamento é brilhante! Nada daqueles filmes “chapa branca” sobre o Jobs que saíram nos últimos anos. Mostra o surgimento da microinformática contando os primeiros anos da Apple e da Microsoft. Infelizmente está meio difícil de encontrá-lo online ou em DVD. Mas, se tiver chance, assista!

E você, já passou por experiências com as dos itens acima na sua carreira? Compartilhe aqui com a gente 😊