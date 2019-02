Reflexão: não existe percepção errada, existe marketing ruim

Mexendo nas minhas coisas, encontrei essa preciosidade: um CD da AOL de 2003, símbolo do melhor e do pior da outrora líder absoluta da Internet.

Era o tempo da Internet discada. A AOL distribuiu milhões de CDs pelo mundo, inclusive no Brasil (onde chegou a tirar o Roberto Carlos da linha de produção antes Natal, quando o Rei lançava CDs anualmente). Para muitos, essa avalanche prateada era um estorvo. Mas os discos eram essenciais para o negócio.

A empresa dependia de seu navegador proprietário para funcionar. Incompreendido peles usuários, o programa trazia, na verdade, uma série de benefícios, como conexão acelerada (que fazia grande diferença na banda estreita), segurança de ponta e serviços integrados. Algo que nenhum concorrente chegava aos pés.

Mas ninguém sabia disso! A culpa foi da própria AOL, especialmente no Brasil, que nunca soube comunicar suas reais vantagens. Elas se perderam diante da fala da concorrência, que se comunicava muito melhor e conseguiu “colar” na AOL a imagem de pesada e problemática.

Não há “percepção errada”. Se as pessoas não entendem suas vantagens, seu marketing está falhando. E um produto incrível pode ir por água abaixo.

E você, conhece histórias assim para compartilhar?