Reflexão: o que faz uma marca ser relevante?

Quais são as marcas que você ama? Como elas influenciam sua vida, o que você compra, seu trabalho, sua diversão, como estuda, fala?

As empresas se tornam mais relevantes ou ficam obscuras com incrível velocidade. E o segredo para chegar -e ficar (o que é ainda mais difícil)- no alto passa por estar totalmente ligado aos valores do consumidor.

Grande desafio, pois esse indivíduo está mudando cada vez mais rapidamente, e ficando mais e mais exigente.

Estou no evento da Ipsos Brasil, em que foram anunciadas as marcas mais influentes do Brasil, vistas na imagem acima. Elas se saem muito bem nesse entendimento e relacionamento com seu público, nas cinco dimensões adotadas na pesquisa: liderança e inovação, confiança, presença, responsabilidade social e engajamento.

Para o brasileiro, as duas primeiras são as mais importantes, ainda mais que para os consumidores de outros países.

Como a sua empresa se posiciona nesses temas? Vou mais longe: como está sua carreira nisso?