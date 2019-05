Videodebate: temos que falar sobre diversidade!

Você sabe por que a diversidade e a inclusão são temas cada vez mais essenciais para o desenvolvimento da sociedade e o crescimento de qualquer negócio, inclusive o seu?

Reuni três mulheres incríveis, que ocupam cargos de liderança global em gigantes da tecnologia no mundo, para uma conversa inspiradora sobre o tema:

Judith Michelle Williams, líder global de diversidade da SAP;

DeLisa Alexander, vice-presidente executiva e diretora de RH da Red Hat;

Stefanie Chiras, vice-presidente e gerente geral do Red Hat Enterprise Linux.

Tentamos explicar por que há tão poucas mulheres no mercado de TI, como resolver essa deficiência e por que isso é tão importante para a sociedade. Mas diversidade e inclusão -e não apenas de mulheres- vão muito além disso, e obviamente não apenas em TI.

Assista a essa conversa imperdível, e depois vamos debater sobre o tema nos comentários, logo abaixo.

